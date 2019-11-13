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13 листопада • оновлено в 09:01
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/ Розслідування

"Л/ДНР" влаштували криваву провокацію на Донбасі: у ЗСУ втрати

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Два українські військові отримали важкі травми внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні Операції Об'єднаних сил 12 листопада.

Всього минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі ОС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

  • біля Пісків – із великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Верхньоторецька – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Славного, Березового і Красногорівки – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Мар'їнки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Тарамчука – із СПГ і підствольних гранатометів;

  • неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" влаштували криваву провокацію на Донбасі: у ЗСУ втрати

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

  • біля Хутора Вільного – із підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Південного – із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі в районі Золотого (за межами дільниці розведення) – із СПГ і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Луганського – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • біля Троїцького – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотири українські воїни отримали мінно-вибухові травми внаслідок бойових дій на Донбасі 10 листопада.

9 листопада окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля селища Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Снова алкоголь?у воинов света тонкая , чувствительная натура.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну что ж, прямо с утра отличные новости! Так держать!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наши адепты майдановского нацизма, воюя за "незалежность" со своими согражданами в Донбассе, всё более покрывают себя позором и опускают нашу Украину в тьму хаоса и анархии.
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Он Алекс
Он Алекс
Штуцер Лёва, русский фашист уйди хотя бы с украинского сайта ... вот тебе новость -С венками и крестами: в России детям сделали горку из земли с кладбища НОВОСТИ РОССИИ 08:25, 13.11.2019 Обновлено: 08:26, 13.11.2019
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