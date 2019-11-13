"Л/ДНР" влаштували криваву провокацію на Донбасі: у ЗСУ втрати

Два українські військові отримали важкі травми внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні Операції Об'єднаних сил 12 листопада.
Всього минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:
біля Пісків – із великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецька – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
біля Славного, Березового і Красногорівки – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу Мар'їнки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
біля Тарамчука – із СПГ і підствольних гранатометів;
неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
біля Хутора Вільного – із підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Південного – із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
двічі в районі Золотого (за межами дільниці розведення) – із СПГ і автоматичних гранатометів;
поблизу Луганського – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
біля Троїцького – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чотири українські воїни отримали мінно-вибухові травми внаслідок бойових дій на Донбасі 10 листопада.
9 листопада окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля селища Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
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