"Л/ДНР" влаштували бійню на Донбасі та отримали по заслугах

Терористи "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких чотири – із застосуванням забороненої зброї.
Як повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, 15 червня окупанти стріляли з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 15 червня одного окупанта було знищено. За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення", – уточнили в штабі.
Карта ООС 15 червня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи стріляли 13 разів по позиціях Об'єднаних сил:
З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів двічі в районі Лебединське;
З мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї чотири рази по околиці Авдіївки;
Зі стрілецької зброї в районі Новотроїцького;
Із кулеметів, стрілецької зброї по Красногорівці;
Із БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї по н. п. Водяне;
Зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Верхньоторецьке;
Зі станкового протитанкового гранатомета в районі населеного пункту Піски.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні вісім разів:
Воїни ЗСУ
Укрінформ
Із гранатометів і стрілецької зброї чотири рази біля Станиці Луганської;
З автоматичних гранатометів у районі Новолуганське;
Із гранатометів і стрілецької зброї на околиці села Кримське;
Із гранатометів і кулеметів поблизу населеного пункту Зайцеве;
Із мінометів, гранатометів і кулеметів в районі с. Травневе.
16 червня терористи тричі обстріляли позиції ООС. У районі відповідальності "Схід": двічі поблизу населеного пункту Водне з гранатомета, кулемета і стрілецької зброї. У районі відповідальності "Північ" стріляли один раз по околиці Кримського – зі стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".
Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".
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