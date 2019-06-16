"Л/ДНР" влаштували бійню на Донбасі та отримали по заслугах

Терористи "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких чотири – із застосуванням забороненої зброї.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, 15 червня окупанти стріляли з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 15 червня одного окупанта було знищено. За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення", – уточнили в штабі.

Карта ООС 15 червня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи стріляли 13 разів по позиціях Об'єднаних сил:

З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів двічі в районі Лебединське;

З мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї чотири рази по околиці Авдіївки;

Зі стрілецької зброї в районі Новотроїцького;

Із кулеметів, стрілецької зброї по Красногорівці;

Із БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї по н. п. Водяне;

Зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Верхньоторецьке;

Зі станкового протитанкового гранатомета в районі населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні вісім разів:

Воїни ЗСУ Укрінформ

Із гранатометів і стрілецької зброї чотири рази біля Станиці Луганської;

З автоматичних гранатометів у районі Новолуганське;

Із гранатометів і стрілецької зброї на околиці села Кримське;

Із гранатометів і кулеметів поблизу населеного пункту Зайцеве;

Із мінометів, гранатометів і кулеметів в районі с. Травневе.

16 червня терористи тричі обстріляли позиції ООС. У районі відповідальності "Схід": двічі поблизу населеного пункту Водне з гранатомета, кулемета і стрілецької зброї. У районі відповідальності "Північ" стріляли один раз по околиці Кримського – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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