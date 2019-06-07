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/Розслідування

"Л/ДНР" влаштували бійню на Донбасі: двоє захисників України мертві, вісім поранені

2.3тЧитати матеріал російською

У ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася.

Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганського у Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії. У результаті двоє військовослужбовців загинули, ще вісім – отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються", – сказано в заяві.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24"

Війна за незалежність: "Л/ДНР" влаштували криваву бійню на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на на Донбасі 5 червня збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, із них двічі – із застосуванням заборонених Мінській угоді мінометів калібру 82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо:

  • Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Novikova Irina
Novikova Irina
...........На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются........ Подобные сообщения на Обосце надо расшифровывать так: Ночью ДРГ ВСУ попытались, очередной раз, влезть в "серую зону"!!! Однако , в темноте не разобравшись ( были, как всегда пьяны) наткнулись на блок-пост ополченцев. Получили по полной программе ( это им не по мечетям стрелять)!!! Теперь руководство ООС подсчитывает сколько им надо было бы сбрехать, в качестве ответной меры!!!
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Европейцы умные. Они серую зону не просто так обозначили. Чтобы не достали друг до друга. Нет же, надо пойти туда и ждать свинцового града. Не умно.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Гiдна новина!!! Строевая часть небесной скотни должна работать 25 часов в сутки!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Иваненко Виталий, И 8 дней в неделю!
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