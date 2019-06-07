"Л/ДНР" влаштували бійню на Донбасі: двоє захисників України мертві, вісім поранені

У ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася.

Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганського у Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії. У результаті двоє військовослужбовців загинули, ще вісім – отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються", – сказано в заяві.

Війна на Донбасі "24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на на Донбасі 5 червня збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, із них двічі – із застосуванням заборонених Мінській угоді мінометів калібру 82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

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