"Л/ДНР" вгамувалися: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Російські найманці підозріло зачаїлися на Донбасі. За минулу добу вони лише п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Один ворожий обстріл із автоматичних станкових гранатометів був зафіксований поруч із Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли наших позицій, а саме:

тричі в районі Оріхового – з міномета калібру 120 мм (дев'ять мін), а також із гранатометів різних систем;

недалеко від населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії затримали "чорного Леніна" з "ДНР". Бенеса Айо взяли нібито на вимогу України.

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