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12 лютого • оновлено в 10:22
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"Л/ДНР" вгамувалися: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

6.1т
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Російські найманці підозріло зачаїлися на Донбасі. За минулу добу вони лише п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Один ворожий обстріл із автоматичних станкових гранатометів був зафіксований поруч із Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Л/ДНР" вгамувалися: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли наших позицій, а саме:

  • тричі в районі Оріхового – з міномета калібру 120 мм (дев'ять мін), а також із гранатометів різних систем;

  • недалеко від населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії затримали "чорного Леніна" з "ДНР". Бенеса Айо взяли нібито на вимогу України.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Дают время хероям сменить подгузники и постирать.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Нуланд Печеньки, не... скакательные войска готовят! =) https://www.youtube.com/watch?v=JgPevo8Yhbw =))))
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Waix Alex
Waix Alex
Россияне!!! Добро пожаловать на Донбасс на концерты Кобзона!
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фил филька
фил филька
Waix Alex, отчет оон почитай. там 15 тысяч украинцев убито. про россиян ни слова. ну и как теперь, тебе радостно?
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Что значит "Российские наемники подозрительно затаились".... тренируют новые секретные скакательные войска ВИДЕОФАКТ! -> https://www.youtube.com/watch?v=JgPevo8Yhbw =))))
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