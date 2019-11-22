"Л/ДНР" вдарили ракетами по ЗСУ: багато поранених

Троє українських воїнів були поранені в результаті боїв на Донбасі 21 листопада. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстрілював українські позиції з забороненої Мінськими домовленостями зброї. Крім того, зафіксовано вогонь з ПТРК.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.
поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожих обстрілів:
неподалік Шумів – з протитанкового ракетного комплексу;
у Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР". Його знайшли мертвим.
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