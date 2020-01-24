"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі: ситуація загострилася

Один український воїн був поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 23 січня. Всього збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Вісім обстрілів по українських позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
неподалік від Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли і стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Широкино – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомета – 1 постріл, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;
поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемета;
поблизу Водяного – з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї.
Три ворожих обстріли були зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ понесли трагічні втрати на Донбасі через криваві боїв, які розв'язали терористи.
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