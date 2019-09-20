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20 вересня • оновлено в 08:24
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/ Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали серйозні бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

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Жоден український військовий не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 19 вересня.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.

Новини
ЗСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

  • тричі біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

"Л/ДНР" розв'язали серйозні бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Орехового – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі біля Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Майського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися тривожні новини з Донбасу. Стало відомо, що "Л/ДНР" будують нові позиції.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
А как-же "адекватный ответ", "дали по зубам" и всё такое? Тупо ... - "выстояли" и фсьо? )))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
После семи выстрелов "выстояли"? Вояки, одвiчнi лицарi. Слава героям. Ёпта!
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Кор Павел
Кор Павел
А что Донецк пошёл на штурм позиции ВСУ.
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