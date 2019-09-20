"Л/ДНР" розв'язали серйозні бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

Жоден український військовий не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 19 вересня.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

тричі біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;

неподалік Орехового – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

двічі біля Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Майського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися тривожні новини з Донбасу. Стало відомо, що "Л/ДНР" будують нові позиції.

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