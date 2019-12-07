Головна Новини
7 грудня • оновлено в 08:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: у ВСУ втрати

623
Читати матеріал російською

За п'ятницю, 6 грудня, терористи "Л/ДНР" 14 раз обстріляли українських військових. В результаті бойових дій на Донбасі два воїна Операції об'єднаних сил були поранені.

Про це повідомили в прес-службі ООС на Facebook. Противник використовував заборонене Мінську домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська влаштували шість обстрілів:

  • двічі у Авдіївки – використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

  • біля Водяного і Павлополю – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поруч з Миколаївкою – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • неподалік від Новогнатівки – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

Новини
Запускають безпілотники і накривають вогнем: терористи "ДНР" активізувалися на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" протягом 6 грудня було зафіксовано 8 обстрілів:

  • двічі у Новолуганського – з гранатометів і стрілецької зброї;

  • чотири рази поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Троїцького – з СПГ;

  • неподалік від Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил в районі Світлодарськ дуги на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ігор Нікітін
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Оккупационные войска ВСУ недосчитались двух Хыборгов...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги