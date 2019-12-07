"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: у ВСУ втрати

За п'ятницю, 6 грудня, терористи "Л/ДНР" 14 раз обстріляли українських військових. В результаті бойових дій на Донбасі два воїна Операції об'єднаних сил були поранені.

Про це повідомили в прес-службі ООС на Facebook. Противник використовував заборонене Мінську домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська влаштували шість обстрілів:

двічі у Авдіївки – використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

біля Водяного і Павлополю – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поруч з Миколаївкою – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від Новогнатівки – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" протягом 6 грудня було зафіксовано 8 обстрілів:

двічі у Новолуганського – з гранатометів і стрілецької зброї;

чотири рази поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в районі Троїцького – з СПГ;

неподалік від Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил в районі Світлодарськ дуги на Донбасі.

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