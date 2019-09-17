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17 вересня • оновлено в 08:35
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/ Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: трапилася трагедія

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У вівторок, 17 вересня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український воїн.

Він отримав поранення несумісні з життям. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

З початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Українських воїнів обстріляли поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета. Також під обстріл потрапили позиції неподалік Залізного.

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Били з мінометів: на Донбасі розгорнулися жорстокі бої

За минулу добу терористи 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • біля Верхньоторецька – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: трапилася трагедія

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем;

  • поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • тричі біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів;

  • поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

За минулу добу в результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була озвучена "формула Зеленського" щодо звільнення Донбасу і припинення бойових дій.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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hunt andres
hunt andres
Случилась трагедия ) Устоявшийся обозовский мем)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какой чудесный день, Когда дохнет ВСУшная мра-зь воздух становится чисще, чувствуете!! Как дышется легко.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это уже двадцать второй ВСУшный утырок что подох с начала месяца и ещё 47-300 подранков.
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