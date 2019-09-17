"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: трапилася трагедія

У вівторок, 17 вересня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український воїн.

Він отримав поранення несумісні з життям. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

З початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Українських воїнів обстріляли поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета. Також під обстріл потрапили позиції неподалік Залізного.

За минулу добу терористи 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Верхньоторецька – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем;

поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів;

поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

За минулу добу в результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була озвучена "формула Зеленського" щодо звільнення Донбасу і припинення бойових дій.

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