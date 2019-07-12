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"Л/ДНР" понесли масштабні втрати на Донбасі

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У період з 2 по 8 липня проросійські окупанти на Донбасі втратили сім військових.

Про це повідомив експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець на своїй мандрівниці в Facebook з посиланням на зведення "Інформаційного спротив".

"У період з 2 по 8 липня ц.р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 7 осіб: 1 АК – 1 омсбр (Кальміуське) 1 в/с, 3 омсбр (Горлівка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовськ ) 2 в/с, 11 омсп (Донецьк) 1 в / с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевськ) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с", – уточнив він.

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Крім того, Росія продовжує постачати "Л/ДНР" боєприпаси і пальне.

"Для забезпечення терористичної діяльності частин і підрозділів 1 і 2 АК ВС РФ оперативного угруповання російських окупаційних військ з території Росії було доставлено близько 2000 тонн ПММ", – уточнив він.

"Л/ДНР" понесли масштабні втрати на Донбасі

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український вояк загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 11 липня.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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