Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ: в України втрати

8.6т
Читати матеріал російською

Два українські воїни були поранені, ще один наш захисник отримав бойову травму внаслідок бойових дій на Донбасі 27 листопада.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Новини
"Л/ДНР" повідомили про "прямі переговори" з Україною щодо Донбасу: у Кучми не в курсі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 6 обстрілів:

  • поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік від Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ: в України втрати

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

  • неподалік від Південного – з РПГ і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Попасної – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили засекречені документи терористів "Л/ДНР, які воюють проти Збройних сил України на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
16
227
Смішно
1
Цікаво
15
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Получил боевую травму, побратим ачко порвал.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мощно ,точно, настоящее рагу из ВСУшоного гав-на.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Mega Death
Mega Death
Хорошие новости
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги