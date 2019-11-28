"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ: в України втрати

Два українські воїни були поранені, ще один наш захисник отримав бойову травму внаслідок бойових дій на Донбасі 27 листопада.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 6 обстрілів:

поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік від Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

неподалік від Південного – з РПГ і автоматичних гранатометів;

поблизу Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Попасної – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили засекречені документи терористів "Л/ДНР, які воюють проти Збройних сил України на Донбасі.

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