"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ на Донбасі: в України втрати

Один український воїн був поранений під час обстрілу озброєними формуваннями Росії на Донбасі.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Як стало відомо, з початку доби 25 липня "Л/ДНР" один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

До цього, 24 липня, найманці РФ дотримувалися режиму припинення вогню.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета", – зазначили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російські окупанти на Донбасі можуть вдатися до спроб ліквідації окремих представників місії ОБСЄ, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

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