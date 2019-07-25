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"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ на Донбасі: в України втрати

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Один український воїн був поранений під час обстрілу озброєними формуваннями Росії на Донбасі.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Як стало відомо, з початку доби 25 липня "Л/ДНР" один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

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До цього, 24 липня, найманці РФ дотримувалися режиму припинення вогню.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета", – зазначили в ОС.

"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ на Донбасі: в України втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російські окупанти на Донбасі можуть вдатися до спроб ліквідації окремих представників місії ОБСЄ, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

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Тема
Війна на Донбасі
Теги
Новини ДНР терористи "ДНР"
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
"Обсос",вы бы кальку поменяли,а то уже смеяться надоело:если ВСУ,то мощно,но как только после мощи получают отпиздюливания,то это почему-то подло.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
=="Л/ДНР" подло ударили по ВСУ на Донбассе: у Украины потери == И вновь подло привезли паленую водку и вновь подло напоили ей воина Света и вновь подло облучая его вакуумной радиацией заставили подорваться на собственной растяжке ...
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