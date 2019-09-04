"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: багато поранених

Четверо українських воїнів були поранені в результаті бойових дій на Донбасі 3 вересня.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
два рази неподалік Павлополю – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Водяного з забороненої мінського угодами зброї –
мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутово – зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Троїцького з забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
неподалік Попасної – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 2 вересня.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".