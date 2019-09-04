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4 вересня • оновлено в 07:56
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"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: багато поранених

2.3т Читати матеріал російською

Четверо українських воїнів були поранені в результаті бойових дій на Донбасі 3 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • два рази неподалік Павлополю – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Водяного з забороненої мінського угодами зброї –

    мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Гнутово – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Троїцького з забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Попасної – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: багато поранених

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 2 вересня.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
донбассцы защищают свои дома всу незалежность. кто прав?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Защитники ДНР подло ранили захватчиков?А каратели мощно феерично убивали их детей!
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