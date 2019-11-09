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9 листопада • оновлено в 08:27
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/ Розслідування

"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

2.6т Читати матеріал російською

На Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення двох українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню.

"Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

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"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гармат БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також під час обстрілів застосували великокаліберні кулемети", – повідомили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли:

  • неподалік від Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;

  • близько Лебединського – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Гнутового – з СПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілів:

  • близько Горіхового – з озброєння БМП-2, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

  • в районі Золотого (за межами дільниці розведення) – зі стрілецької зброї;

  • близько Залізного – з великокаліберних кулеметів;

  • двічі близько Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;

  • близько Кримського – з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберних кулеметів включно.

"За минулу добу, 8 листопада, в результаті обстрілу, поранений один військовослужбовець Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, в лікувальному закладі помер ще один український воїн", – йдеться в повідомленні штабу.

Карта ООС на 8 листопада

Карта ООС на 8 листопада

http://mediarnbo.org/

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як один з перших ватажків терористичного угрупування "ДНР", російський політтехнолог Олександр Бородай похвалився в російських соцмережах фотозвітом про свою поїздку на Донбас.

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Теми
Війна на Донбасі АТО на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Два терpoриста зажмурились - "Украина понесла потери". Вчера был один жмур, а заголовок: "Украина понесла ТЯЖЁЛЫЕ потери". ---- "Обоз", в чём дело? Тот вчерашний был особо дорог?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Интересно наблюдать за "неполживыми" СМИ. При порошенко,, чтобы не случилось - потерь нет, киборги бессмертны. Но как только порох потерял власть - начали валить пачками бессмертных... и возникает вопрос - когда вы врали? Или продолжаете?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус два карателя! Отлично! Воздух на Донбассе стал чище!!!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Пигин Макс, Сто пудов)))))
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