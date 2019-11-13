Лавров визнав, що Росія вдерлася на Донбас: момент потрапив на відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров випадково визнав, що Росія є стороною конфлікту на окупованому Донбасі.

Обмовився він під час зустрічі з вірменськими студентами. Цей момент показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема Лавров заявив, що Росія насправді "заступилася за жителів Донбасу". Українець побачив у цій фразі пряме визнання вторгнення окупантів у регіон.

"Ой, а тут якось зовсім незручно вийшло. Ви ж нам завжди розповідали, що у нас "внутрішній" український конфлікт. А виходить, що ви заступилися за права жителів Донбасу. Що? Тобто ви визнаєте, що берете безпосередню участь у війні проти України?" – звернувся Цимбалюк до Лаврова.

Сергій Лавров eadaily.com

Крім того, на своїй сторінці у Facebook він розгромив його за брехливі пропагандистські висловлювання, якими глава МЗС РФ намагався виправдати захоплення Криму і частини сходу України.

"Найкращий дипломат світу" розповідає молодим людям про те, що його співвітчизники "просто заступилися" за жителів Донбасу і Криму, бо їм загрожувало "знищення". Це брехня! Роки йдуть, і росіяни придумують нові й нові виправдання вторгненню в Україну. Лавров розповідає про угоду 21 лютого 2014 року – про угоду між Януковичем і опозицією за посередництва глав МЗС Німеччини, Франції та Польщі. Але на медалі за повернення Криму вибита дата 20 лютого 2014 року!" – нагадав Цимбалюк.

Він наголосив, що український експрезидент-утікач Віктор Янукович був ще у Києві, а Росія вже розпочала операцію із захоплення півострова. Більше того, навіть сам лідер Росії Володимир Путін розповідав, що дав наказ армії на проведення цієї операції.

"Він же розповідав про те, що Росія відправляє на Донбас людей вирішувати військові питання! Вирішувати військові питання – під час бойових дій – це означає вбивати! Росіяни постійно розповідають про загрозу для російськомовних винятково на окупованих територіях, але чому ж тоді російськомовні чудово почуваються у Києві, Харкові, Одесі чи Львові? Просто хтось лукавить. В українській мові є гарне слово: бреше!" – підсумував журналіст, критикуючи цинічну позицію Лаврова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк яскраво поставив на місце Лаврова, який звинуватив його в агресивному висвітленні політики країни-агресора.

Нагадаємо, що Лавров, виступаючи перед студентами МДІМВ, припустився дивної обмовки. Він зазначив, що Росія має прагнути до миру, допомагаючи зміцненню передбачуваності і стабільності на великих просторах "від Лісабона до Джакарти".

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