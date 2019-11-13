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13 листопада • оновлено в 13:42
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Лавров визнав, що Росія вдерлася на Донбас: момент потрапив на відео

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров випадково визнав, що Росія є стороною конфлікту на окупованому Донбасі.

Обмовився він під час зустрічі з вірменськими студентами. Цей момент показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема Лавров заявив, що Росія насправді "заступилася за жителів Донбасу". Українець побачив у цій фразі пряме визнання вторгнення окупантів у регіон.

"Ой, а тут якось зовсім незручно вийшло. Ви ж нам завжди розповідали, що у нас "внутрішній" український конфлікт. А виходить, що ви заступилися за права жителів Донбасу. Що? Тобто ви визнаєте, що берете безпосередню участь у війні проти України?" – звернувся Цимбалюк до Лаврова.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

eadaily.com

Крім того, на своїй сторінці у Facebook він розгромив його за брехливі пропагандистські висловлювання, якими глава МЗС РФ намагався виправдати захоплення Криму і частини сходу України.

"Найкращий дипломат світу" розповідає молодим людям про те, що його співвітчизники "просто заступилися" за жителів Донбасу і Криму, бо їм загрожувало "знищення". Це брехня! Роки йдуть, і росіяни придумують нові й нові виправдання вторгненню в Україну. Лавров розповідає про угоду 21 лютого 2014 року – про угоду між Януковичем і опозицією за посередництва глав МЗС Німеччини, Франції та Польщі. Але на медалі за повернення Криму вибита дата 20 лютого 2014 року!" – нагадав Цимбалюк.

Він наголосив, що український експрезидент-утікач Віктор Янукович був ще у Києві, а Росія вже розпочала операцію із захоплення півострова. Більше того, навіть сам лідер Росії Володимир Путін розповідав, що дав наказ армії на проведення цієї операції.

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"Він же розповідав про те, що Росія відправляє на Донбас людей вирішувати військові питання! Вирішувати військові питання – під час бойових дій – це означає вбивати! Росіяни постійно розповідають про загрозу для російськомовних винятково на окупованих територіях, але чому ж тоді російськомовні чудово почуваються у Києві, Харкові, Одесі чи Львові? Просто хтось лукавить. В українській мові є гарне слово: бреше!" – підсумував журналіст, критикуючи цинічну позицію Лаврова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Цимбалюк яскраво поставив на місце Лаврова, який звинуватив його в агресивному висвітленні політики країни-агресора.

  • Нагадаємо, що Лавров, виступаючи перед студентами МДІМВ, припустився дивної обмовки. Він зазначив, що Росія має прагнути до миру, допомагаючи зміцненню передбачуваності і стабільності на великих просторах "від Лісабона до Джакарти".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Сергій Лавров Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Makc Махов
Makc Махов
Вай, как ]{ацапав карежит, от правды! Бгггггаааа
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1
2
Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Синий эльф опять пропустил прием галоперидола и у него снова пошли глюки.
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2
2
Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Shestopalov Denis, Это наверно единственное лекарство известное на расее . Одна страна - один дурдом
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1
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Makc Махов
Makc Махов
Ты,Shestopalov Denis, ка ЦАП пропустил крота! Бгггггаааа
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0
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Весь мозг в ушах поместился ...
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