''Розумний хід Європи'': експерт пояснив, як премія Сенцову вдарить по Кремлю

Отримання українським політв'язнем в Росії Олегом Сенцовим статусу лауреата премії Сахарова піднімає його питання на всесвітній рівень.

Про це ObozTV розповів експерт-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, з наданням цієї премії виходить, що Кремль фактично мучить захисника України.

"Насправді ніхто ж не питає, чому з'явився такий титул і як його дали Сенцову? Людина захищає свою батьківщину, тому що було вторгнення, була окупація. І фактично він перебуває в заручниках. І з наданням цієї премії виходить, що Кремль фактично мучить захисника України. тобто для нього моральна шкода буде кратно зростати", - пояснив Осипенко.

Він запевнив, що видача премії Сенцову - це дуже розумний хід з боку Європи, тому що тепер ціна помилки для Росії зростає багаторазово.

"Тому що є відповідальність судова, а є відповідальність моральна. Весь світ розуміє, що Кремль тримає в заручниках лауреата цієї премії. Про це говоритимуть, це будуть піднімати на всіх міжнародних майданчиках", - підкреслив міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня директор Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко розповів, що режисер припиняє голодування. Пізніше омбудсмен Людмила Денисова пояснила, що такий процес набагато страшніше і важче. За її словами, Сенцов знаходиться за межею.

9 жовтня, з'явилися суперечливі дані про голодування Сенцова. Уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак заявив, що стан українця розцінюється як відносно задовільний. Більш того, за його словами, Сенцов продовжив відмовлятися від їжі.

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