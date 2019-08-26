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"Лапті-злидарі": в Криму поскаржилися на туристів із Росії

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В анексованому Росією українському Криму поскаржилися на нахабну поведінка туристів із РФ.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповіла блогер RoksolanaToday&Крым, посилаючись на повідомлення жителів півострова в одному з місцевих пабліків у соцмережі.

"Обговорюють карнавал лаптів-злидарів сезону 2019", – написала вона.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

Соцмережі

Так, одна з кримчанок визнала: "Я зрозуміла одне: що в українському Криму будь-якому росіянинові, з центру чи глибинки, було добре. А в російському все не подобається".

При цьому до обговорення підключився житель Росії, заявивши, що інформація про провальний туристичний сезон на вкраденому півострові нібито є пропагандою.

"Лапті-злидарі": в Криму поскаржилися на туристів із Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу, чим розлютили мережу. Це сталося в Євпаторії.

Раніше на півострові показали "дитинство заручників" у таборі. Дитячий заклад розташовано під Судаком.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Крим відпочінок відпочінок Крим соцмережі
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