"Лапті-злидарі": в Криму поскаржилися на туристів із Росії

В анексованому Росією українському Криму поскаржилися на нахабну поведінка туристів із РФ.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповіла блогер RoksolanaToday&Крым, посилаючись на повідомлення жителів півострова в одному з місцевих пабліків у соцмережі.

"Обговорюють карнавал лаптів-злидарів сезону 2019", – написала вона.

Ілюстрація. Крим Соцмережі

Так, одна з кримчанок визнала: "Я зрозуміла одне: що в українському Криму будь-якому росіянинові, з центру чи глибинки, було добре. А в російському все не подобається".

При цьому до обговорення підключився житель Росії, заявивши, що інформація про провальний туристичний сезон на вкраденому півострові нібито є пропагандою.

Скріншот

паблік кримський

обговорюють карнавал личаків-ніщебродов сезону 2019 Криму

Дівчата з Сімферополя

Ізюм-Юрій з Москви і якого він підключається до обговорення статей Крим реалії кримчанами, невідомо! pic.twitter.com/KIU6NnfeLo - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу, чим розлютили мережу. Це сталося в Євпаторії.

Раніше на півострові показали "дитинство заручників" у таборі. Дитячий заклад розташовано під Судаком.

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