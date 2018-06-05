Квартира Лещенка: НАБУ розпочало нову перевірку

Солом'янський районний суд Києва надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до відомостей про телефонні контакти народного депутата від БПП Сергія Лещенка, власниці видання "Українська правда" Олени Притули і банкіра Владислава Єндржиєвського впродовж 1 серпня-10 вересня 2016 року.

Як пише "Главком" з посиланням на постанову суду від 29 травня, дані мобільних операторів дозволять антикорупційному органу зіставити місцезнаходження нардепа з місцезнаходженням Притули і Єндржиєвського і їх можливих зустрічей.

Під час досудового розслідування, яке було відкрито 22 лютого 2018 року за ч. 3 ст. 368-2 КК України ( "Незаконне збагачення"), детективи НАБУ допитали зазначених осіб.

Зокрема, Лещенко пояснив, що для покупки столичної квартири площею 192 кв. м на вул. Івана Франка в центрі Києва вартістю 7,55 млн грн, позичив 3,77 млн ​​грн в Притули і 2 млн грн - в Єндржиєвського.

Цей факт також відображено в електронній декларації політика за 2016 рік.

У свою чергу Олена Притула підтвердила, що зайняла нардепу 3,77 млн ​​і підкреслила, що гроші передавала окремими частинами протягом серпня-початку вересня 2016 року.

А Єндржиєвський запевняє, що в серпні 2016 року до нього звернувся Лещенко з проханням позичити певну суму коштів, якої йому не вистачає для покупки квартири.

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В день здійснення платежу за покупку квартири нардеп конкретизував своє прохання позики, зазначивши, що йому необхідно 2 млн грн. Ці кошти Єндржиєвський надав Лещенко в той же день.

Згідно показів Єндржиєвського, Лещенко повернув йому 2 млн грн через кілька днів після їх отримання в борг.

Також досудове розслідування з'ясувало, що платіж в розмірі 7,55 грн за покупку квартири Сергій Лещенко зробив 1 вересня 2016.

Нагадаємо, 19 вересня 2016 року НАБУ провело перевірку джерел фінансування покупки Лещенко квартири в Києві і встановило, що він нібито мав фінансову можливість для такої покупки.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 лютого 2017 року Печерський районний суд Києва закрив "квартирне справа" проти Лещенко, не знайшовши в ньому складу злочину .