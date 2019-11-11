Купив браковані бронежилети за 176 млн грн: генерала ЗСУ заарештували з рекордною заставою

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Рішення виніс Печерський суд Києва, визначивши заставу в розмірі 76 млн гривень.

Труба зазначив, що залишилося обрати запобіжний захід ще для 4 військових, яким разом із Марченком повідомили про підозри. "Поки для 4, але їх буде більше", – додав він.

Справа бронежилетів для ЗСУ: генерала Марченка заарештували mil.gov.ua

Нагадаємо, за версією слідства, ці особи умисно, за попередньою змовою, закупили тисячі бракованих бронежилетів для Збройних сил України. Те, що вони прострілюються, було доведено експертизами. Вартість укладеного договору – 176 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Госбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Під час обшуків Державного бюро розслідувань у Міністерстві оборони за фактом розкрадань під час закупівлі бронежилетів для ЗСУ були вилучені оригінали документів і електронні носії.

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