"Путін не вічний!" Куніцин відповів Сенцову про повернення Криму

Ексглава Ради міністрів АРК Сергій Куніцин закликав вірити в те, що Україна поверне анексований росіянами Крим.

"Так, я розумію, що поки Путін глава російської держави – Крим не повернеться. Але вірити в перемогу – наполовину перемогти", – заявив Куніцин в ефірі ObozTV. Він зізнався, що не згоден із заявою Олега Сенцова про неможливість деокупації Криму.

"Я Олега дуже поважаю, але якщо він дійсно так сказав, то я з ним не згоден... Треба вірити. І не тільки вірити, але і діяти. Всім: політикам, президенту, міністерствам, відомствам. І рухатися", – закликав він.

Куніцин нагадав, що раніше ніхто не міг повірити і в те, що Росія захопить Крим.

"Ніщо не вічне під місяцем. Жодні президенти не вічні під місяцем. Чому не вірити в те, що якщо ми продовжимо докладати зусиль, то в найближчому майбутньому (Крим. – Ред.) повернеться? Я, наприклад, в це вірю. Нам не можна допускати песимізму", – наголосив колишній прем'єр-міністр Автономної республіки.

Куніцин зізнався, що вірить в повернення Криму Radiosvoboda.org/Shutterstock

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов зробив сумну заяву про повернення Криму. "Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, ніж Крим", – сказав Сенцов.

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