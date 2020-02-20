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20 лютого • оновлено в 06:41
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"Путін не вічний!" Куніцин відповів Сенцову про повернення Криму

3.7т
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Ексглава Ради міністрів АРК Сергій Куніцин закликав вірити в те, що Україна поверне анексований росіянами Крим.

"Так, я розумію, що поки Путін глава російської держави – Крим не повернеться. Але вірити в перемогу – наполовину перемогти", – заявив Куніцин в ефірі ObozTV. Він зізнався, що не згоден із заявою Олега Сенцова про неможливість деокупації Криму.

"Я Олега дуже поважаю, але якщо він дійсно так сказав, то я з ним не згоден... Треба вірити. І не тільки вірити, але і діяти. Всім: політикам, президенту, міністерствам, відомствам. І рухатися", – закликав він.

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Куніцин нагадав, що раніше ніхто не міг повірити і в те, що Росія захопить Крим.

"Ніщо не вічне під місяцем. Жодні президенти не вічні під місяцем. Чому не вірити в те, що якщо ми продовжимо докладати зусиль, то в найближчому майбутньому (Крим. – Ред.) повернеться? Я, наприклад, в це вірю. Нам не можна допускати песимізму", – наголосив колишній прем'єр-міністр Автономної республіки.

Куніцин зізнався, що вірить в повернення Криму

Куніцин зізнався, що вірить в повернення Криму

Radiosvoboda.org/Shutterstock

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов зробив сумну заяву про повернення Криму. "Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, ніж Крим", – сказав Сенцов.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Анексія Криму Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Куніцин Олег Сенцов
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вчера была 66-я годовщина вхождения Кpыма в состав Укрoины. С праздником, небpaтья. Только сказочные птеродятлы могли пpocрать самый лакомый кусок со всего CCСР. Это ваша боль, ваше yнижение, ваш пoзор. Живите и мучайтесь с этим вечно! Кpым-это Рocсия! CУГС, ёпста
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
надо уверовать и ждать
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А х...ок ещё остаётся делать?
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