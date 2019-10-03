Куди дивиться СБУ? На Закарпатті у голови села знайшли громадянство іншої країни. Фотофакт

На Закарпатті голова села Мужієво Василь Фіцай, крім українського, має також паспорт громадянина Угорщини.

Про це пише видання "ЗІДО", яке опублікувало копії документа сільського голови.

Зазначається, що Фіцай вже будучи громадянином Угорщини пішов балотуватися на голову сільради.

"Тут і виникає логічне запитання до Закарпатської СБУ: не бачать правоохоронці порушення закону з боку голови Мужіївськой сільської ради Василя Фіцая під час виконання ним функцій сільського голови? І не один такий чиновник із іноземним паспортом у Закарпатті?" – пише місцеве видання.

На сайті "Миротворець" також вказані дані про угорський документ сільського голови. Вказується, що Фіцай отримав паспорт Угорщини серії BH 8010376.

В ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL, в СБУ Закарпатській області повідомили, що поінформовані про інцидент з Фіцаєм.

"Сьогодні надійшла інформація, поки вона на розгляді. Якщо факт підтвердиться, будемо розслідувати", - зазначила пресофіцер Ванда Мильо.

Василь Фіцай Українські новини

Угорський паспорт ЗІДО

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтери українського добровольчого центру "Миротворець" зібрали інформацію про українських чиновників із Закарпатської області, які отримали угорські паспорти.

Також з'явилося відеодоказ того, що в консульстві Угорщини в Берегові українцям видають угорські паспорти.

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