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''Крововилив і перелом'': на Прикарпатті жорстоко побили голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА

5.7тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківську 27 грудня зловмисник побив голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА Богдана Боровича.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції регіону, нападником виявився 21-річний уродженець Узбекистану, який навмисно спровокував конфлікт.

"Близько 19:30 на вулиці Богдана Лепкого 21-річний хлопець вчинив конфлікт із двома пішоходами. Він, будучи напідпитку, підбіг до невідомих йому осіб і почав ображати. Після цього жінку штовхнув у сторону, а чоловіку умисно наніс удар кулаком в обличчя. Після цього потерпілий впав на землю, а зловмисник продовжив наносити удари кулаком в голову", – йдеться в повідомленні.

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Коли хлопець спробував сховатися з місця події, свідки наздогнали його і зупинили. Напад стався біля офісу Всеукраїнського Братства ОУН-УПА.

Богдан Борович

Богдан Борович

"Потерпілий – 71-річний голова Братства і голова обласного проводу Конгресу Українських Націоналістів. Його доставлено до лікарні з діагнозом: забій головного мозку, крововилив і перелом кісток лицевого черепа", – додали у відомстві.

Уродженцю Узбекистану оголосили підозру за ч. 1 ст. 122 КК (Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну втрату працездатності менш як на одну третину). Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня в центрі Києва на українського співака Михайла Хому напала група осіб, завдавши йому тілесні ушкодження. В результаті у артиста лопнула барабанна перетинка.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Теги
поліціяУПА
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бандерлог получил pistы)Узбеки тоже не уважают бандерлогов.
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Ostapovich Ivan
Ostapovich Ivan
Федоров Федор, урод путинский
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1
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Федоров Федор, принимай вафли чеченские,из уважения.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Жаль, этих тварей надо убивать! Ублюдки бандеровские. Последыши "сопли".
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6
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Ostapovich Ivan
Ostapovich Ivan
Гольдман Алексей, придурок кацапский
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Партизаны рулят!
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