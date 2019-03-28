Кропивницький струсонули страшні вибухи: хто винен і що з постраждалими

У середу, 28 березня, близько 20-ї години на вулиці Київській у Кропивницькому пролунало одразу кілька вибухів. Над містом піднявся стовп вогню. Люди в соцмережах викладали фото і відео сильної пожежі в районі Ковалівки.

З'ясувалося, що неподалік від заправки вибухнула цистерна зі зрідженим газом. Також пролунало ще шість вибухів. Жителі сусідніх будинків розповідають, що у них повилітали вікна. У цьому районі відключили світло, оскільки під загрозою опинилася і трансформаторна підстанція. Але житлові будинки не постраждали. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Вибухнули три цистерни і згоріли машини

За словами джерела OBOZREVATEL в поліції, водій цистерни з газом приїхав на територію заправки. Він вставив шланг і почав перекачування. Але шланг випав, після цього пішла іскра і стався перший вибух. Заправника і водія хвилею відкинуло убік. В цей час на заправці перебували патрульні, вони допомогли і відтягли потерпілих. Після цього стався ще один вибух, і цистерну підкинуло в повітря.

Під час пожежі Facebook Олега Шрамка

Під час пожежі Facebook Олега Шрамка

Почалася пожежа і було ще кілька вибухів різної потужності. Сама заправка розташована на одній території з автостоянкою, тому вогонь перекинувся на машини. В результаті, як розповіли OBOZREVATEL в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, вибухнули і згоріли три цистерни з газом, вогнем знищено вісім легкових машин, десять вантажівок, три металевих вагончики.

Цистерни розкидало в різні боки Facebook Галини Мірошниченко

Після пожежі Facebook Галини Мірошниченко

Обгорілі цистерни Facebook Ганни Фукс

Facebook Ганни Фукс

Також постраждала насосна станція "Теплоенергетики". Місцеві жителі кажуть, що насосна станція горить досі.

Якщо пощастить, то виживе

В обласній лікарні Кропивницького наразі перебуває четверо постраждалих. Троє лежать в опіковому відділенні. Як розповіла нам черговий лікар, один з них працівник заправки, двоє — рятувальники.

"Їхній стан від задовільного до середнього ступеня тяжкості", — повідомили у лікарні.

Але найважчий — 58-річний водій цистерни з Кривого Рога, він перебуває у реанімації цієї самої лікарні. У нього опіки другого ступеня, обпалено 40% тіла, рук і голови. Як розповіли OBOZREVATEL в реанімаційному відділенні, він у свідомості, але прогноз "сумнівний". "Якщо здоров'я вистачить, якщо пощастить, то виживе", — кажуть лікарі. Зараз до нього їде дружина.

За попередніми даними, водій мав дозвільні документи на перевезення зрідженого газу, технічний стан вантажівки за документами також відповідав усім нормам.

Як розповіли у поліції Кіровоградської області, дані з цієї НС вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт".

Зберігали газ на території стоянки?

Місцеві жителі повідомляють, що насправді вибух стався не на території самої заправки, а у 115 метрах від неї. Ймовірно, там були газонакопичувальні ємності. Чи мав власник право на це — з'ясовуватиме слідство.

Схема Facebook Дмитра Локарєва

Схема Facebook Дмитра Локарєва

Фірма, якій належить територія, називається "ТАТІУС". Її власники, за даними відкритих реєстрів, Михайло Ляховецький і Валентина Слюсар. Телефон, вказаний у реєстраційних документах, вже не обслуговується. А в самій компанії не брали трубку.

opendatabot.ua

Ця компанія займається допоміжним обслуговуванням наземного транспорту. Також роздрібною торгівлею пальним, вантажним транспортом, наданням в оренду нерухомості.

Цим же власникам належить ще одна компанія, яка також займається роздрібною торгівлею пальним.

ring.org.ua

Знайшлися ті, хто захотів заробити на пожежі

Не встигли загасити пожежу, як у соцмережах дехто вже почав просити допомогу. Так, наприклад, один з користувачів опублікував дані банківської картки власника старенького "москвича", який згорів. І попросив скинутися на машину, бо для сім'ї це важливо. Багатьох це обурило.

Праворуч — згорілий "москвич" Facebook Ярослава Білинського

Facebook Кіровоград UA

Відразу після пожежі у мережі з'явилися і ті, хто нібито збирав гроші на допомогу постраждалим, також давалися реквізити картки. У коментарі під цим постом люди пообіцяли замість грошей "дати пі**юлін".

Facebook Кіровоград UA

Були й ті, хто захотів заробити на пожежі. У групі "Кіровоград UA" з'явилося оголошення про те, що одна з фірм готова всім постраждалим в окрузі, у кого вилетіли вікна, замінити їх зі знижкою 50%. Користувачі заявили, що робити це треба безкоштовно.

Facebook Кіровоград UA

Щоправда, були і ті, хто сам пропонував людям допомогу безоплатно. Наприклад, Будинок милосердя запросив до себе тих, хто через пожежу втратив дім і їм нема де ночувати. Але цього разу все обійшлося, всі домівки жителів уціліли.

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