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29 лютого • оновлено в 19:31
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Криваві сутички в міськраді Жмеринки: суд виніс рішення щодо 22 затриманих

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У суботу, 29 лютого, Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, які влаштували масову бійку в Жмеринській міській раді.

За інформацією слідчого управління ГУ Нацполіції у Вінницькій області, 13 затриманих отримали 60 діб утримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування, троє – утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 000 гривень, шести з них призначили цілодобовий домашній арешт.

"Під час припинення протиправних дій травми різного ступеня тяжкості отримали 10 співробітників поліції, 6 із них госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

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Суд обрав запобіжний захід затриманим, що влаштували масову бійку у Жмеринській мерії

Суд обрав запобіжний захід затриманим, що влаштували масову бійку у Жмеринській мерії

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Суд обрав запобіжний захід затриманим, що влаштували масову бійку в Жмеринській мерії

Суд обрав запобіжний захід затриманим, що влаштували масову бійку в Жмеринській мерії

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в міській раді Жмеринки на Вінниччині відбулися масові зіткнення між активістами і правоохоронцями. Протестувальники намагалися зірвати чергову сесію міськради.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Вінниця
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