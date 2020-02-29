Криваві сутички в міськраді Жмеринки: суд виніс рішення щодо 22 затриманих

У суботу, 29 лютого, Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, які влаштували масову бійку в Жмеринській міській раді.

За інформацією слідчого управління ГУ Нацполіції у Вінницькій області, 13 затриманих отримали 60 діб утримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування, троє – утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 000 гривень, шести з них призначили цілодобовий домашній арешт.

"Під час припинення протиправних дій травми різного ступеня тяжкості отримали 10 співробітників поліції, 6 із них госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

Суд обрав запобіжний захід затриманим, що влаштували масову бійку у Жмеринській мерії ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Суд обрав запобіжний захід затриманим, що влаштували масову бійку в Жмеринській мерії ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в міській раді Жмеринки на Вінниччині відбулися масові зіткнення між активістами і правоохоронцями. Протестувальники намагалися зірвати чергову сесію міськради.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!