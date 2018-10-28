Кримський міст: міжнародник розкрив план Євросоюзу

Європейський Союз спеціально не протидіяв будівництву Кримського моста. Адже в такому разі їх втручання могло б бути одноразовим і закінчитися разом з припиненням будівництва.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, тепер же Європа отримала привід для нескінченного введення нових і нових санкцій проти Російської Федерації.

"Його ж не розбиратимуть? Але за нього будуть накладати постійно санкції і обмеження", - пояснив Осипенко.

"Тобто як Росія залізла в Крим - потрапила в пастку. Так само з мостом - побудувала його і знову потрапила в пастку", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше від моста почали буквально відвалюватися шматки. Так у воду впав залізничний проліт, а в мережі тут же нагадали окупантам про аварійну 256-у опору моста, яку при будівництві залатали на швидку руку.

Тепер же, для будівництва під'їзних доріг до Керченської мосту, окупаційна влада почала масове вилучення приватних земельних ділянок.

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