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Кримський міст: міжнародник розкрив план Євросоюзу

4.7тЧитати матеріал російською

Європейський Союз спеціально не протидіяв будівництву Кримського моста. Адже в такому разі їх втручання могло б бути одноразовим і закінчитися разом з припиненням будівництва.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, тепер же Європа отримала привід для нескінченного введення нових і нових санкцій проти Російської Федерації.

"Його ж не розбиратимуть? Але за нього будуть накладати постійно санкції і обмеження", - пояснив Осипенко.

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"Тобто як Росія залізла в Крим - потрапила в пастку. Так само з мостом - побудувала його і знову потрапила в пастку", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше від моста почали буквально відвалюватися шматки. Так у воду впав залізничний проліт, а в мережі тут же нагадали окупантам про аварійну 256-у опору моста, яку при будівництві залатали на швидку руку.

Тепер же, для будівництва під'їзних доріг до Керченської мосту, окупаційна влада почала масове вилучення приватних земельних ділянок.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія КримуСанкції проти Росії
Особа
Руслан Осипенко
Місце
УкраїнаСевастополь
Об'єкти
санкцииКримКримський міст
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Navalny Aleksey
Navalny Aleksey
Не получается вызвать Россию на драку в Донбассе, потому что ополченцы сами справляются с "непобедимой" шароварной ВСУ, так подпиндосники решили спровоцировать конфликт на Азовском море. Непонятно только - с какой стати надо было спрашивать разрешение у Украины на строительство керченского моста? Или подпиндосники защеканцы чупатые себя уже возомнили чем-то похожим на Америку и хотят, как и америкосы, чтобы их все боялись? Не смешите народ! Утешайте себя, рагули, своею пыхою и на том успагойтесь, бо на те, на чому скакали, на те й сядете своєю голою сракою після того, як віддасте борг за європейські кредити! Сала пихатим хероям !
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё таки странное это племя нерабов. Им каждый месяц цены и тарифы поднимают, по полгода сидят без горячей воды, народ нищает с каждым днём, разбегается по всему Миру, а они переживают из-за наших санкций. Ну вот не дэбилы?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Пигин Макс, все-таки странное племя скрепоносцев. Дикие и хамские нравы, мирно жить с соседями не умеют и не хотят, ноют про "вяличие", а у руля их страны обычный шизофреник, лжец, вор и убийца, тырящий территории соседних стран, шлющий туда убийц и орудия убийства, сидят на природных богатствах, а миллионы прозябают в нищете и т.д. При этом еще пытаются учить других
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Да пусть хоть головой об стенку каждый день бьются или скачут вместе с нацистми бандерами, это никого уже не волнует.
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