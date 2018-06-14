Крим запропонували перейменувати: озвучено назву

Глава національно-культурної автономії греків анексованого Криму Іван Шонус закликав перейменувати вкрадений у України півострів.

Він стверджує, що необхідно ввести назву "Республіка Крим - Таврида", передає РІА Новини.

"Довгий час півострів називався Тавридою, тому нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія - Аланія, Якутія (Саха), відповідно Крим теж заслуговує історично називатися Республіка Крим - Таврида. Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту ", - сказав він.

За його словами, греки вже звернулися до "відповідальних інстанцій" з офіційним листом і отримали відповідь, що перейменування Криму можливе, однак для цього необхідно обгрунтування і "вивчення цього процесу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше замміністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що Крим повністю засихає, і зупинити цей процес окупантам не вдасться.