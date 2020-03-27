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27 березня • оновлено в 10:51
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Крим огорнув дивний хімічний дим: люди забили на сполох. Відео

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В окупованому Росією Криму помітили туман незрозумілого походження з хімічним запахом.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Він зазначив, що інцидент стався в селі Воїнка Красноперекопського району.

"Судячи з коментарів і побаченому мною за місцем проживання, тактй серпанок або туман зафіксований в різних місцях Криму. Десь повідомляють про горілий, хімічний запах. Знайомі кажуть, що це не пил, так як він осідав б на поверхнях, чого немає" , – написав Джелял.

Завод "Кримський титан"

Завод "Кримський титан"

Укрінформ

При цьому він припустив, що це може бути черговий викид на заводі "Кримський титан".

"Але чи так це нічим підтвердити не можуть. Чи має це явище природне причину або штучну – невідомо", – зазначив Джелял.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологічна обстановка в районі заводу "Кримський титан" погіршилася через переробки вивезених з Сирії фосфатів, в яких міститься уран.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Екологія екологічна катастрофа Крим
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