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13 січня • оновлено в 16:13
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Крим – не Росія: Україна поставила на місце Daily Mail через визнання окупації

1.5т
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Британське видання Daily Mail зганьбилося матеріалом, в якому назвало тимчасово окупований Крим частиною Росії.

Так, у статті про перше у 2020 році місячне затемнення, яке збіглося з повним місяцем, воно опублікувало фото із Сімферополя і підписало "Крим, Росія". На жорстку помилку таблоїду негайно відреагувало Посольство України у Великобританії на офіційній сторінці у Facebook.

"Весь світ знає, що Крим – це Україна. На жаль, Daily Mail (Великобританія) досі ні. Будь ласка, внесіть необхідні виправлення, щоб не вводити читачів в оману!" – написали у повідомленні.

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Фото, на якому окупований Крим підписали як частину Росії

Фото, на якому окупований Крим підписали як частину Росії

Скріншот сторінки Daily Mail

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
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Куни Чан
Куни Чан
Не сцыте, после Зеленского не будет никакой Украины)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Предлогаю обозу,и прочим подобным сми.,летом когда туристов нет,поехать в крым пройти по набережной где нет людей,и спросить на одном кадре,кого найдут,чей крым,провести стрим.cлабо?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Украина только успевает жестко да феерично огрызаться.
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