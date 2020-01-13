Крим – не Росія: Україна поставила на місце Daily Mail через визнання окупації

Британське видання Daily Mail зганьбилося матеріалом, в якому назвало тимчасово окупований Крим частиною Росії.

Так, у статті про перше у 2020 році місячне затемнення, яке збіглося з повним місяцем, воно опублікувало фото із Сімферополя і підписало "Крим, Росія". На жорстку помилку таблоїду негайно відреагувало Посольство України у Великобританії на офіційній сторінці у Facebook.

"Весь світ знає, що Крим – це Україна. На жаль, Daily Mail (Великобританія) досі ні. Будь ласка, внесіть необхідні виправлення, щоб не вводити читачів в оману!" – написали у повідомленні.

Фото, на якому окупований Крим підписали як частину Росії Скріншот сторінки Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у листопаді американське видання The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.

Посольство України в США поставило вимогу виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

Через кілька днів The New York Times вирішило виправити помилку і змінило ілюстрацію до матеріалу.

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