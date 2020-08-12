Крим не повернути до відходу Путіна, а для Донбасу є шанс, – ексдепутат Держдуми РФ

Україна в короткостроковій перспективі не зможе повернути анексований Росією Крим. Допомогти здійснити такий сценарій може тільки відхід глави РФ Володимира Путіна.

Тоді як у випадку з Донбасом врегулювання цього процесу абсолютно можливо й за нинішнього російського лідера. Такою думкою в інтерв'ю "Гордону" поділився колишній депутат Держдуми РФ, а нині український підприємець Ілля Пономарьов.

"Потрібно прибрати Путіна від влади в РФ. Це, на мою думку, єдиний спосіб цього добитися. Умова недостатня, але необхідна. Власне, після цього і почнеться якийсь процес, можливо. А може і не почнеться. Залежно від того, хто прийде до влади", – припустив він.

Щодо окупованих територій Донбасу, зазначив ексдепутат із Росії, Путін і сам хоче врегулювати ситуацію. За його словами, президент РФ "навряд чи хоче тримати цей конфлікт у замороженому стані".

"Йому необхідно домогтися зняття міжнародних санкцій. А єдиний шлях до цього – піти з Донбасу, розміняти на санкції. І Путін, не поспішаючи, робить усе можливе, щоб трапилося саме так", – вважає Пономарьов.

Він додав, що в питанні переговорів щодо Донбасу Путіну "наплювати" і на особливий статус територій, і на кордон, а також на те, що він буде говорити потім на російському телебаченні.

Крим не повернути Україні, поки Путін не піде з влади в РФ, вважає Пономарьов

"Йому важливо мати можливість зберегти обличчя перед "дорогими росіянами", пояснити, що "ми перемогли". Але є ще третє питання: йому потрібно, щоб було дано гарантії статусу російської мови для людей, які проживають на цій території, гарантії самоврядування, і щоб кудись прилаштувати тих, хто у всьому цьому бандитизмі брав участь. Але в структурах влади "ЛНР" і "ДНР" приблизно 150 тис. осіб. Їх-то він точно із собою в Росію не забере. Значить, йому потрібно, щоб вони в Україні залишилися і якось у країну були інтегровані. Коли йдеться про ті ж вибори, це саме метод їхньої інтеграції в українське суспільство. Що, я повністю згоден, для України є сценарієм неприйнятним", – пояснив Пономарьов.

У цьому контексті він також згадав позицію українського президента Володимира Зеленського, який говорить про особливий статус Донбасу, як і всіх українських регіонів, що в межах децентралізації закріплюється в Конституції.

"Ось вам, будь ласка, особливий статус. Це самоврядування, люди самі ухвалюють рішення про те, як вони живуть. Це повністю відповідає тому, що написано в Мінських домовленостях", – каже Зеленський, і він має рацію", – переказав підприємець.

Він також додав, що з погляду кордону ситуація важча. Адже українська сторона вже заявила, що вона згодна з "формулою Штайнмаєра".

"Вона має на увазі спочатку вибори, а потім – кордон. Це якраз компроміс, який, на мою думку, є занадто далекосяжним. Той компроміс, який насправді можна відбивати. Але ми про це сказали голосно, тут ще бере участь прізвище президента Німеччини. Звичайно, задній хід давати вже важкувато", – підсумував Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що Росія не планує найближчим часом повертати Донбас і хоче зробити з нього "друге Придністров'я". На його думку, ситуація може надовго зупинитися після досягнення стійкого перемир'я.