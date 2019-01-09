На март назначена одна из последних апелляций по "скифскому золоту" - Евген Нищук

Кремль всегда и везде, как только устанавливал оккупационный режим, первым делом брал под контроль историю. Так они сожгли древние библиотеки, которые хранились в наших церквях, так они раскапывали наши курганы и все найденное тянули в Эрмитаж, тянули иконы и даже фрески из церквей.

Все это, чтобы иметь возможность рассказывать, что в начале времен было "Древнерусское государство", а потом сразу Россия, а Украины так и вовсе не было.

Так вот, древние скифы полностью опровергают эту ересь. За тысячу лет до начала Руси и за 1,5 тысячи до ее упадка на территории Украины существовало мощное государство древнего мира, с которым вели активную торговлю древние греки и с которым воевали древние персы. Никто Геродота за язык не тянул написать в своей Истории, что Дарий Первый первым делом напал на Скифию, а не на Грецию, и лишь потом, когда получил по зубам, пошел войной на Грецию (о чем кстати снят фильм "300 спартанцев-2").

Найденное в царских курганах золото скифов ничем не уступает золоту греков по качеству исполнения, а как по мне даже превосходит. Пекторали Мозолевского так и вовсе нет ничего равного. Безусловно цивилизация скифов была достаточно высокого культурного уровня. Это пытаются принизить меншовартістними рассказами, что эти все тонны украшений изготовили греческие мастера (чему греки, конечно же, не возражают и очень рады), вот только скифы прекрасно знали сварку металлов, умели закалять металлические инструменты и вообще их металообработка была на достаточно высоком техническом уровне, что подтверждают раскопки на Бельском городище.

Наконец, Бельское городище в полтавской области самое огромное в Европе, больше Вавилона в 5 раз. Если бы такое нашли у себя эти папуасы, они бы уже трубили на весь мир, что это колыбель человечества, древняя Шория и столица славяно-арийской прото-древне-русской православной цивилизации и сами индейцы Майя были у них на побегушках.

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Все это подтверждает, что наш народ всю известную историю человечества имеет собственную государственность. При чем достаточно мощную и важную на карте мира.

И да, две трети времени никакими мокшанами еще и не воняло. Оттого они так и стремятся примазаться к Скифии и всякую кучу навоза в Сибири объявляют скифским курганом.

На этом месте у некоторых малоросов, в том числе из просвещенной публики, срабатывает комплекс, что нельзя считать себя потомками каких-то далеких скифов. Расскажите это другим народам, всяким французам, что они не потомки Астерикса и Обеликса, грекам, что они не потомки эллинов, британцам, что они не потомки короля Артура, тем же иранцам, что они не потомки Дария, или нынешним египтянам, что они не потомки древних фараонов. Евреи рассказывают, что они с богом напрямую общались, вот в книжечке написано, а украинцам постоянно шаровары обрезают в какие-то шортики короткие, что современный украинец начался в 91 году.

Все народы прекрасно тянут свою историю до максимально древних времен и плевать хотели на возражения соседей.

Россия уже придумала стройную систему воровства Скифии и примазывания себя к ней. Потому история скифов это вопрос нашей государственной важности.