Кремль скасував "вибори" в "ЛДНР"

Керівництво так званих ДНР і ЛНР перенесло фейкові вибори на окупованих і підконтрольних Кремлю територіях Донецької та Луганської областей на невизначений термін.

Про це пише РБК з посиланням на джерела у Кремлі і в оточенні терористів, зазначаючи, що офіційне рішення вже узгоджене з Москвою і буде оголошене пізніше.

Рішення перенести нібито було обумовлене "відсутністю прямої необхідності", "ризиками для Мінських переговорів і перспективами нових санкцій", відсутністю фінансування і прямих вказівок з Москви.

Крім того, до Донецька з Росії нібито приїздили соціологи, які проаналізували настрої населення. За словами джерел видання, вони виявилися "дуже несприятливими для нинішньої команди".

Нагадаємо, що раніше "вибори" планувалися на листопад 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні з'явилася інформація, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченка можуть замінити. Екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов пояснив, що це може статися через конфлікт інтересів з кремлівськими кураторами.