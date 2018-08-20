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Кремль скасував "вибори" в "ЛДНР"

3.4тЧитати новину російською

Керівництво так званих ДНР і ЛНР перенесло фейкові вибори на окупованих і підконтрольних Кремлю територіях Донецької та Луганської областей на невизначений термін.

Про це пише РБК з посиланням на джерела у Кремлі і в оточенні терористів, зазначаючи, що офіційне рішення вже узгоджене з Москвою і буде оголошене пізніше.

Рішення перенести нібито було обумовлене "відсутністю прямої необхідності", "ризиками для Мінських переговорів і перспективами нових санкцій", відсутністю фінансування і прямих вказівок з Москви.

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Крім того, до Донецька з Росії нібито приїздили соціологи, які проаналізували настрої населення. За словами джерел видання, вони виявилися "дуже несприятливими для нинішньої команди".

Нагадаємо, що раніше "вибори" планувалися на листопад 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні з'явилася інформація, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченка можуть замінити. Екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов пояснив, що це може статися через конфлікт інтересів з кремлівськими кураторами.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
Путин и Меркель решили заморозить хохляцкий вопрос до выборов и сосредоточится на противодействии американской экономической экспансии.
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Кокотюха Евгения
Кокотюха Евгения
Русский Солдат, ты русский солдат.где тебя найти пидор.давай пообщаемся.уёбище ты недоразвитое.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Теперь Сашка - окорочок может и дальше грабить глупых ватников - мечтающих уже не рашкиных пенсиях, а хотя бы кусок хлеба с луком
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Кокотюха Евгения
Кокотюха Евгения
Анатольевич Игорь, а у вас чмошники у самих жрать нехуй.сосёте друг у друга
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Валевич Борис, займись собой у вас жрать нехер
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