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11 червня • оновлено в 12:52
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Кремль може піти на ескалацію через воду для Криму – Куніцин

  • У ситуації гострого браку прісної води в Криму Росія може піти на військову ескалацію

  • Україні слід готуватися до відбиття можливих атак, не розраховуючи на допомогу союзників

  • Прикладом непередбачуваних дій Кремля може служити історія з островом Тузла

3.2т
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Україні слід бути готовою до того, що Російська Федерація може вдатися до військової ескалації, щоб забезпечити дніпровською водою анексований Крим.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин. "Краще бути готовими і не особливо сподіватися на те, що зараз хтось стане поруч з нами з багнетами", – зауважив він.

У цьому контексті Куніцин нагадав про непередбачувані дії РФ з островом Тузла.

"Хто міг спрогнозувати події на Тузлі? Два президенти – Леонід Кучма і Володимир Путін – зустрілися, роз'їхалися, а наступного дня нам почали насипати 4-кілометрову дамбу, і це тривало протягом місяця. Залишалася доба для того щоб з'єднати дамбу з островом. Якби не жорстка позиція президента, силовиків, кримської влади, прикордонників, Збройних Сил, якби ми не затопили 2 баржі вночі, невідомо, чим би це все закінчилося", – нагадав він.

Президент РФ Володимир Путін в анексованому Криму

Президент РФ Володимир Путін в анексованому Криму

"Після Тузли я прекрасно зрозумів, що чекати можна чого завгодно", – резюмував ексчиновник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Куніцин заявив про те, що в даний час в анексованому Криму вичерпані всі запаси прісної води.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Сергій Куніцин
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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