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"Кремль капостить": у Рівному спалили авто відомому волонтеру

1.5тЧитати новину російською

У Рівному пізно вночі невідомі підпалили автомобіль волонтера Романа Коваля.

Фотографії пошкодженої машини він сам опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що - це помста за його громадську та військову діяльність.

"Це помста за громадську, політичну та військову діяльність. Думаєте, що залякали? Помиляєтеся! Боротьба триває!PS. Цей автомобіль побував зі мною в гарячих точках фронту від станиці Луганської до Широкино. Сотні раз у війні під обстрілами і за часів спокою. А загинув тут в мирному Рівне!" - написав волонтер.

У коментарях до запису користувачі засудили такі дії і підтримали волонтера.

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"Низько як...", "А хіба мало сволот в Рівному?! Покидьки!", "Кремль паскудить", "Пане Романе, будьте обережнішими, щури в відчутті смерті намагаються вкусити, шкода машини але головне, що з Вами все в порядку. Все одно переможемо цю погань колоборантську, це вже конвульсії", - написали користувачі.

У поліції області вже розслідують подію по ч. 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

Відзначається, що в результаті пожежі постраждали дві машини: Land Rover Freelander, який належав волонтеру, і Volkswagen Polo, зареєстрований на лізингову компанію.

За попередньою версією це був підпал, але остаточні висновки надасть експертиза.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Костянтинівці невідомі вже довгий час посилають загрози волонтеру Наталі Воронцовій.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаРівне
Об'єкти
фотографииволонтерство
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