Краще б шапки крали: розкрилися деталі звірячого зґвалтування "слугою народу" Іванісовим

Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявилися турбобрехунами. Їх колега по команді, нардеп Роман Іванісов – жорстокий ґвалтівник. Він по-звірячому бив і неприродним шляхом ґвалтував дівчину. Вона благала його відпустити, говорила, що у неї маленька дитина, а у відповідь Іванісов тільки бив по голові.

Ось кого захищали Арахамія, Рябошапка та колективне мовчання "слуг" на чолі з президентом Володимиром Зеленським. І вони не могли не знати правду, адже доступ до правоохоронних баз даних для перших осіб держави здійснюється в одну мить.

Подробиці звірств потрапили в розпорядження журналістів. OBOZREVATEL публікує історію його злочинів.

Бив по голові, ґвалтував і знущався: що зробив нардеп

Іванісов разом із трьома друзями зґвалтував дівчину (з етичних міркувань OBOZREVATEL не називає її ім'я), яку вони просто зустріли на вулиці. Вона благала відпустити, адже у неї є маленька дитина. Але у відповідь Іванісов бив її по голові і ґвалтував. Аналогічно поводилися і його приятелі.

Через це він отримав усього шість місяців фактичного ув'язнення. З одного боку, йому пощастило, що в момент зґвалтування зникла ерекція. Тому він нібито не "довів злочин до кінця".

А з іншого – знайшовся дуже впливовий покровитель – на той момент президент Леонід Кучма, який особисто помилував збоченця. Чи хотів би Леонід Данилович, щоб гвалтівника його онуки відпустили на свободу за кілька срібняків через півроку ув'язнення?

В адвокатських колах добре відомо, що з Кучмою можна було "домовитися" про помилування за велику суму. Й Іванісову пощастило народитися мажором. Його батько – Валерій Іванісов – великий підприємець, власник елітних по мірках 90-х років кафе, підприємств (ТОВ "Союз Паркінг"), які займалися міським транспортом. Чи не соромно Леоніду Даниловичу, що він помилував мерзотника, який побив і поглумився над людиною?

Фірма, зареєстрована на Іванісова старшого Скріншот з реєстру

Фірма, зареєстрована на Іванісова старшого Скріншот з реєстру

В опублікованому протоколі судового засідання йдеться, що дівчину Іванісов разом з приятелями згвалтував у "збоченій формі". Свою жертву вони просто зустріли на вулиці і заштовхали в машину.

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Згідно з документом 15 вересня 1995-го дівчина проводжала знайому по вулиці Калугіна в селищі Куйбишеве Запорізької області. Повз проїжджав автомобіль, із нього вискочила група мажорів, серед яких був і Роман Іванісов. Спершу дівчатам запропонували "прокотитися", а коли вони відмовилися, почали силою заштовхувати в авто. Подруга жертви втекла, а ось над другою з них поглумилися.

Генпрокуроре Руслане Рябошапко. Ви по дзвінку з Офісу президента відмовилися від власних же слів і вирішили замовчати судимість Іванісова. Ви розумієте, що цей злочин і на вашій совісті?

"Ударившись головою, впала на заднє сидіння. Я спробувала встати. Ті, хто сидів, схопили за руку і голову. Заштовхали в автомобіль, підсудні стали везти в невідомому напрямку, сильно злякавшись, я стала просити, щоб відпустили..." – розповіла дівчина на засіданні суду. Іванісов власноруч заштовхав дівчину в автомобіль. Її вивезли в поле і згвалтували. Кожен із них, включно з майбутнім нардепом, по черзі поглумився над беззахисною.

"Заштовхали в автомобіль, підсудні стали вести в невідомому напрямку, сильно злякавшись, я стала просити, щоб відпустили ...", - розповіла дівчина на засіданні суду.

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Співучасник погрожував вивезти жертву в Ростов-на-Дону або в Маріуполь і закопати. "Коли один із затриманих запропонував їй зробити статевий акт у збоченій формі, вона відмовилася. За це Іванісов ударив її по голові", – йдеться в документі.

Що цікаво, на судовому засіданні майбутній політик сказав, що вирішив "підтримати" своїх "друзів" – ті, нібито, пригрозили залишити його в полі, якщо він відмовиться гвалтувати. Мовляв, тому й довелося вчинити наругу над дівчиною в полі, щоб не відставати від "колег".

"Третім прийшов гвалтувати Іванісов. Він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого намагався згвалтувати, але не довів злочин до кінця з фізіологічних причин. Після Іванісова зайшов четвертий гвалтівник", – йдеться у документі. Після звірячого злочину вони просто кинули дівчину в полі й поїхали.

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Адвокат попросив поблажку через вік Іванісова. Більше того, підсудний був нібито сильно хворий і мав позитивні характеристики. Але головна перевага – тато. Але про це пізніше.

Що цікаво, майбутній нардеп отримав 2,5 роки в'язниці, а його приятелі-співучасники – від трьох років. Але навіть цей невеликий для такого жорстокого злочину строк він не відбув повністю. Вже 29 листопада 1996 року президент Леонід Кучма помилував негідника! Він відсидів лише півроку. Фактично, за групове згвалтування майбутній політик отримав 6 місяців ув'язнення.

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Жертва трагедії через стільки років розповіла журналістам, що старається забути злочин. "Не кожен знає, як людина себе почуває перед смертю. А я знаю, як людина перед смертю відчуває, як це – з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки... Це дійсно було насильство. Я йшла з подружкою, вони насильно затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була "синя" – в синцях, це все було", – розповіла жінка.

За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її труїли після згвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли "зам'яти".

Шановні "слуги", ми розуміємо, що у багатьох із вас є подвійне громадянство і дружини з американськими паспортами, а в Куйбишеве ви ніколи не потрапите. Але тільки уявіть, що на місці цієї дівчини виявилася б ваша дружина. Стали б ви покривати цю людину?

Покарання не було: що думають юристи про судове рішення

Адвокат Іван Ліберман вважає, що в нормальній ситуації за такий злочин Іванісов повинен був отримати мінімум 7,5 років в'язниці (навіть з урахуванням усіх позитивних характеристик – половину від максимального терміну в 15 років за цією статтею). При цьому з якоїсь дивної причини Кучма вирішив помилувати не тих, хто завдали шкоди, захищаючи себе, вчинили економічні злочини, а жорстокого ґвалтівника. Який бив, принижував і знущався.

"Мінімальний термін для такого злочину, якби суд об'єктивно розглядав справу, значно більший. За такий злочин за санкцією статті 117-ть (іще того часу) повинні давати як мінімум 7,5 років в'язниці, якщо враховувати, що він сам ґвалтував, а не просто "стояв на шухері".

Це дуже маленьке покарання. Можна сказати, що покарання майже не було. Зараз за подібні злочини суди з легкістю дають по 10 років ", - заявив адвокат в коментарі OBOZREVATEL.

Ймовірно, що причиною заступництва Кучми і неймовірно м'якого покарання міг стати батько Іванісова. Журналісту Юрію Бутусову колишній вихователь Маріупольської колонії, де відбував покарання Іванісов, підполковник Павло Краморов розповів: "упакований" він був, тато у нього великий комерс був, в Бердянську, щось з флотом пов'язано.

Всі ці матеріали справи є в кількох архівах, термін зберігання - 75 років. Маріупольську виховну колонію закрили в 2008 році, на її базі зробили виправний центр, в 2016 закрили і його, проте залишився архів в будь-якому випадку. Іванісову на момент скоєння злочину було 17 років, це було його пом'якшувальною обставиною ", - опублікував слова Краморова Бутусов в Facebook.

У нього було дві статті: за згвалтування (117-я), яке він не завершив через отсутвсія ерекції, і 118-я - за зґвалтування неприродним шляхом. Але в той момент, як неофіційно розповідають OBOZREVATEL служителі Феміди, Леонід Кучма за певну суму нібито міг підписати помилування будь-якого злочинця, в тому числі і гвалтівнику.

Іванісов продовжив брехати, а однопартійці - покривали злочинця

Першим опублікував інформацію про судимості Іванісова екс-нардеп Ігор Мосійчук. У відповідь на звинувачення Іванісова в своєму Facebook інформацію висміяв і опублікував довідку про відсутність судимості.

Нібито це "чорнуха", на яку було витрачено "сотні тисяч доларів". Факт тюремного минулого Іванісова на брифінгу підтвердив і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Він підкреслив, що нардеп має погашену судимість. Правда, вже через кілька годин прес-служба ГПУ інформацію свого керівника спростувала.

За інформацією OBOZREVATEL, в незручне становище Рябошапку поставив глава Офісу президента Андрій Богдан. Він подзвонив після резонансного брифінгу, морально натиснув і попросив спростувати судимість Іванісова.

Сам же скандальний нардеп знову публічно спростував інформацію про судимості, але на час перевірки призупинив членство у фракції "Слуга народу". На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, якщо інформація про судимості підтвердиться він "особисто змусить Іванісова скласти мандат".

Володимир Зеленський, своїм мовчанням ви берете на себе відповідальність за все, що відбувається навколо скандалу. Давид Арахамія, тим, що ви намагаєтеся відкрутитися від чіткої відповіді і політичної відповідальності, ви повністю знищуєте залишки репутації "Слуги народу". Руслан Рябошапка, покриваючи злочинця, ви можете забути про честь і гідність мундира. І після всіх зниклих фактів – за вами репутація гвалтівників і "вирішував".

OBOZREVATEL в письмових запитах направить вам матеріали справи і буде домагатися адекватної реакції, як політичної, так і кримінальної.

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