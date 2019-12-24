Хворі згоріли заживо: розкрито страшні деталі пожежі у психінтернаті на Луганщині

У Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті 22 грудня у пожежі загинули 4 пацієнти. До цього в установі проводили ремонт, однак, як припускають у поліції, через хабарі якість робіт далеко не найкраща.

Детальніше про страшну трагедію читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Одна людина згоріла заживо, троє задихнулися

За попередніми даними, пожежа в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату на Луганщині трапилася через коротке замикання в палаті. Саме тут перебували четверо загиблих.

Корпус інтернату, де трапилася пожежа Старобільські новини

За словами спікерки Нацполіції Луганській області Тетяни Погукай, рятувальники виявили тіло одного із загиблих повністю обгорілим. Решта, ймовірно, померла від чадного газу. Наразі проводиться експертиза, яка має встановити точні причини смерті.

У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації запевняють, що пацієнтів з вогню рятували не тільки поліцейські та пожежники, але на місці були й працівники інтернату, які також займалися евакуацією.

Хоча глава Луганської ОВГА Сергій Гайдай повідомив на свій сторінці у Facebook, що відразу після пожежі не могли знайти чотирьох пацієнтів. Пізніше вони все ж таки відшукалися. Він пообіцяв, що адміністрація перевірить, чи вчасно спрацювала протипожежна сигналізація, і чи були на місці чергові.

Постраждалих пацієнтів на ніч відправили у вцілілий корпус Національна поліція

Всього ж в цьому корпусі перебувало 103 особи. "Їх спочатку перевели в корпус по сусідству, який не постраждав від пожежі. Там людей помили, нагодували. І вранці 72 пацієнтів відправили до інтернату у Сватовому. Там вони перебуватимуть доти, доки не відремонтують корпус", – повідомив OBOZREVATEL заступник департаменту охорони здоров'я Луганської ОВГА Юрій Інкелевич. Решту пацієнтів залишили у вцілілому корпусі.

Поліція розпочала провадження за статтею "порушення правил пожежної безпеки" та "службова недбалість". У ДСНС повідомляють, що від вогню постраждала одна палата, сам корпус і навіть дах вціліли.

У корпусі повністю вигоріла одна палата Старобільські новини

Хабарі і нестача продуктів

Цей інтернат в області був на хорошому рахунку. Керівництво установи хвалилося доглянутою територією з альтанками, клумбами, розповідало про сучасну пральню, душові, їдальню, перукарню і навіть стоматологічний кабінет. Пацієнти випікали тут хліб, шили святкові костюми і постільну білизну, вирощували овочі і доглядали за коровами і свинями.

Інтернат був на хорошому рахунку Скрін відео ЛОТ

У пресслужбі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації нас запевнили, що в інтернаті нещодавно відбулася перевірка, і там все було гаразд.

Однак, за повідомленням місцевої журналістки Тетяни Соловйової, ще в лютому минулого року правоохоронці затримали директорку Старобільського обласного інтернату під час отримання хабара у 109 тис. грн. Такі гроші чиновниця вимагала за підписання актів про виконання будівельних робіт.

Facebook Тетяни Соловйової

Facebook Тетяни Соловйової

Також у 2017 році інтернату було виділено майже 1,3 млн грн на ремонт і реставрацію будівель.

Справа про крадіжку грошей на постачання продуктів в інтернати області. У списку і Старобільський психоневрологічний інтернат Реєстр судових рішень

Реєстр судових рішень

Реєстр судових рішень

Не все гаразд в області було і з поставками продуктів у психоневрологічні установи, включаючи й Старобільський інтернат. Зокрема в реєстрі судових рішень OBOZREVATEL відшукав справу проти приватної компанії "Едельвейс 2018". Ця фірма отримали 1,7 млн грн з бюджету на поставку продуктів у сім обласних психоневрологічних установ. Але замість продуктів просто перевела в готівку гроші. Слідчі не можуть відшукати документи, що підтверджують, що продукти в інтернати дійсно надходили.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!