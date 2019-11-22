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22 листопада • оновлено в 15:27
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Кораблетроща танкера в Одесі: з'явилися деталі та шокове відео з дрона

4.5т
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Танкер "Делфі" під молдавським прапором, який потрапив у сильний шторм біля берегів Одеси, станом на 14:00 п'ятниці, 22 листопада, практично затонув.

З пробоїни на судні витікає пальне, забруднюючи море й узбережжя. Відповідне відео розмістив у Facebook одесит В'ячеслав Грубий. Воно знято з повітря за допомогою дрона (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очевидців, на березі відчувається дуже сильний запах нафтопродуктів.

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

7 канал

О 13:30 розпочалася примусова евакуація осіб із судна.

Раніше екіпаж відмовлявся покидати борт на вимогу судновласника з Великобританії, однак спеціальний оперативний штаб, розгорнутий прямо на березі моря, вирішив, що зволікати не можна, оскільки корабель вже практично ліг на борт.

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О 14:00 двох моряків затонулого судна врятували й доставили на берег. Всього в екіпажі три особи, всі – громадяни України.

Порятунок моряків із затонулого танкера

Порятунок моряків із затонулого танкера

Думська

Порятунок моряків із затонулого танкера

Порятунок моряків із затонулого танкера

Думська

Порятунок моряків із затонулого танкера

Порятунок моряків із затонулого танкера

Думська

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Facebook В'ячеслава Грубого (скріншот відео)

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Facebook В'ячеслава Грубого (скріншот відео)

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Facebook В'ячеслава Грубого (скріншот відео)

Біля берегів Одеси затонув танкер

Біля берегів Одеси затонув танкер

Facebook В'ячеслава Грубого (скріншот відео)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олександр Закладной
Місце
Україна Одеса
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А ведь предлагали помощь даже вроде буксир предлагали - но победила жадность (за помощь ведь платить нужно)
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Сочувствую простым морякам.
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