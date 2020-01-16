Ідентифікація завершена: названа дата передачі в Україну тіл жертв катастрофи літака МАУ

Експерти Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають у Тегерані, ідентифікували всіх 11 загиблих у результаті катастрофи в Ірані лайнера Boeing 737 українців.

Про це в четвер, 16 січня, повідомляє пресслужба МВС. На місці повинні залишитися 2 генетики.

"Сьогодні експерти МВС, які перебувають у Тегерані, отримали ДНК-профілі останків усіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі в Україну", – йдеться у повідомленні.

Крах Boeing: в Ірані завершена ідентифікація українців ВВС

Відзначається, що згідно з попередньою інформацією, передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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