Кожен день "вантаж 200": Бородай озвучив втрати росіян на Донбасі і зарплату за вбивства

В середньому в "Л/ДНР" за день гинуть 2-3 терориста російсько-окупаційних військ.

Про це розповів пропагандист, "екс-прем'єр-міністр ДНР" і засновник організації "Союз добровольців Донбасу" (СДД) Олександр Бородай в інтерв'ю "Вільній пресі".

"Як керівник "Союзу добровольців" я володію не всією статистикою за всіма загиблими, я перш за все орієнтуюся на російських " добровольців", яких не дуже багато залишилося на території Донбасу, в основному місцеві воюють. У нас виходить 1-2 двохсотих в тиждень, яких треба вивозити, щоб поховати в Росії", - заявив він.

Крім того, він назвав суму, за яку російські "добровольці" їдуть вбивати українців на Донбас - 15-20 тисяч рублів (6300-8400 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 червня за даними розвідки на Донбасі два окупанта знищені, четверо поранені.