Котел у Дебальцевому: Офіс генпрокурора почав вивчати переговори російських офіцерів

Офіс генерального прокурора України почав вивчати переговори високопоставлених посадових осіб Збройних сил РФ, учасників незаконних збройних формувань і графіки з'єднань операторів мобільного зв'язку у справі про бої в районі Дебальцево в січні-лютому 2015 року.

За результатами проведеного аналізу будуть призначені експертизи, щоб встановити причетних до подій осіб по голосу, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Котел в Дебальцеве: Офіс генпрокурора почав вивчати переговори офіцерів РФ

"Зокрема, аналізуються телефонні переговори високопоставлених посадових осіб Збройних Сил РФ, учасників незаконних збройних формувань РФ, а також трафики з'єднань операторів мобільного зв'язку. За їх результатами будуть призначені експертизи з ідентифікації причетних осіб по голосу, а також комплекс інших слідчих і процесуальних дій" , – зазначили у відомстві.

За даними слідства, саме військова агресія Збройних сил РФ призвела до втрат серед українських військовослужбовців під Дебальцево. Агресія полягала в обстрілі окремих районів Донецької області з території Росії і подальшому прямому вторгненню на територію України, а також в скоєнні російськими військовослужбовцями військових злочинів.

В Офісі генпрокурора нагадали, що за час бойових дій в районі Дебальцево з 21 січня по 18 лютого загинув 141 український військовослужбовець, 356 отримали поранення, 150 були взяті в полон і 11 пропали безвісті.

Зараз про підозру повідомлено кільком посадовим особам Збройних сил РФ, які, за версією слідства, координували і керували бойовими діями проти сил АТО. Це командувач 20-ї гвардійської загальновійськової Краснознаменної армії ЗС РФ генерал-майор Кузовльов, командир 200-ї окремої мотострілкової бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-майор Цеков, командувач 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Гурульов і командувач 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ генерал-майор Завізьон Олексій Володимирович.

Зазначені особи оголошені в розшук, суд дозволив їх затримати. Їм інкримінують ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція за цими статтями – довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL,18 лютого 2020 року виповнилося п'ять років з дня, коли після місяця запеклих боїв українська армія була змушена покинути Дебальцево. Найбільша російсько-українська битва 2015 року продовжувала тривати 29 днів.

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