Костенко VS Кудрявцев: нова очільниця зачищає ДАБІ від старих корупціонерів

Нарешті, після численних публікацій, громадських пікетів та чергового корупційного скандалу , в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олена Костенко зрозуміла, що неможливо буде здійснити реформи в Інспекції, яка на 99% складається з менеджерів її багаторічного попередника Олексія Кудрявцева.

Згідно наказу №194 з 30.01.2020 відсторонено від виконання службових обов’язків шістьох посадових осіб та доручено порушити дисциплінарні провадження проти них.

Цей крок вочевидь був зроблений попри шалений тиск з боку окремих груп діючих та колишніх народних депутатів, будівельних лобістів та високопосадовців. Адже ці особи становлять собою найближче коло "батька сучасної будівельної корупції" Олексія Кудрявцева:

директор Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Строкач О.С., (за протекцією екс-Міністерки Альони Бабак та Кудрявцева, з вересня по грудень 2019 року виконував обов’язки Голови ДАБІ);

Строкач О.

директор Департаменту дозвільних процедур Старущенко Я.В. (особливо наближений до Кудрявцева, раніше обіймав посаду його заступника, коли останній очолював Департамент ДАБІ в Київській області. Згодом перейшов в центральний апарат за головування Кудрявцева в ДАБІ. За даними громадських діячів, саме Старущенко був причетний до корупційних схем при будівництві в Ірпені);

Старущенко Я

директор Департаменту нормативно-правового забезпечення Шевченка С.В., (перебуваючи чи то на лікарняному чи у відпустці, представляв інтереси Кудрявцева в судах щодо оскарження звільнення останнього).

Шевченка С

А також беспосередньо технічних виконавців схем Кудрявцева: головного інспектора будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур Тимошенка С.О. (пов'язаний з видачею дозволів та сертифікатів на резонансні об’єкти), головного інспектора будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур Денисовця М.В, , начальника відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Цибульського М.Г.

Але це лише верхівка корупційного айсбергу. За роки керівництва та псевдо- реформаторської діяльності, Олексієм Кудрявцевим було зцементовано корупційну вертикаль.

Ось короткий огляд найбільш яскравих представників команди Кудрявцева в регіонах.

Почнемо з яскравого півдня України. В Одеській області на посаді найбільш одіозний директор Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області – Василь Буюклі. Який не маючи, ні фахової освіти, ні досвіду керівництва фактично завалив роботу департаменту, але разом з Кудрявцевим зміг стати хресним батьком будівельної мафії на півдні України. Після звільнення Кудрявцева, його вдалось тимчасово відсторонити від виконання обов’язків, але Олександр Строкач набувши повноважень в.о. Голови ДАБІ відновив Буюклі на посаді.

Так само, В Харківській ДАБІ повернуто багаторічну очільницю інспекції Євгенію Іванську, яка після відновлення на посаді повернулася до шантажу забудовників.

Кудрявцев

У Львівські області, в зв’язку із втратою довіри, пришвидшеними темпами Кудрявцев разом зі Строкачем вирішили замінити (чи просто продати посаду) керівника обласної ДАБІ. Журналісти порталу OBOZREVATEL з'ясували, якими підводними течіями зумовлена така діяльність команди ексголови ДАБІ Олексія Кудрявцева, і що спонукало їх почати кампанію зі звільнення директора департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області.

Але найбільш яскраве кадрове надбання епохи Кудрявцева в Херсонській ДАБІ. Там, з явними порушеннями конкурсних процедур та із сумнівним стажем роботи необхідним для призначення на таку посаду призначили Дениса Микитюка. Людину наближену до попереднього керівника, призначеного Кудрявцевим, яки набув статусу корупціонера-рекордсмена. На відміну від розвинутих областей, Херсонщина за обсягами будівництва займає останні місця в рейтингах. А місцеве керівництво вигадало схему щодо швидкого скасування виданих раніше дозвільних документів за наявності технічних помилок та виходу на перевірки промислових об’єктів за листами віртуальних активістів. Такий собі драйвер аграрного виробництва.

В таких областях як Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та решті, класичними вже стали отримання дозволів та введення в експлуатацію об’єктів з відхиленнями від державних будівельних норм та заниженням класу наслідків. А на численні виявлені порушення при будівництві регіональні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції не реагують, продовжуючи працювати по відомій програмі "5 доларів за квадратний метр". Тобто закриваючи очі на порушення в одних випадках, та прискіпливо шукаючи підстави для відмов в видачі документів або їх скасування в інших. Головним критерієм, є проходження документів через певні офіси. З урахуванням цього, чекаємо незабаром на другу хвилю звільнень тепер вже регіональних керівників ДАБІ.

Зволікаючи з очищенням органу від старої команди, збільшуються шанси корупційного угрупування на прокладання нового русла корупційних потоків. А тиск на керівника буде лише зростати. Наскільки стало відомо, під час відсторонення згаданих працівників, останні опустилися до банальних погроз своєму керівництву, вважаючи себе когортою недоторканих від вічних "смотрящих" за ДАБІ.

На підтримку Олени Костенко, щодо справжнього очищення Держархбудінспекції від корупційного павутиння виступив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він заявив принципову позицію щодо знищення "Схематозів" в Державній архітектурно-будівельній інспекції навіть аж до ліквідації органу.

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