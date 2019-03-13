Корупція в оборонці України: у справі розгорівся новий скандал через НАБУ

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що у справі підставної фірми "Оптимумспецдеталь", замішаної в корупційному скандалі в оборонці, зникла частина матеріалів.
Із такою заявою він виступив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради про розслідування розкрадання у ЗСУ, передає "Українська правда".
Йдеться про першу справу, в якій була згадана "Оптимумспецдеталь". Відзначається, що розслідування вело НАБУ і, заморозивши його в 2016 році, детективи заявили про відсутність перспектив провадження.
"2 березня 2016 детективи НАБУ внесли до реєстру відомості про злочин. Суть можливого злочину полягала у фіктивному постачанні на Харківський бронетанковий завод низкою підприємств, серед них і "Оптимумспецдеталь", запчастин і комплектуючих. Всього на суму 5,6 млн гривень", – пояснив глава САП.
НАБУ
ukraina.ru
"Я досі не отримав відповідь від директора НАБУ, де ці матеріали. Але я отримав відповідь від головного військового прокурора Матіоса, який підтвердив, що ці матеріали направлялися. І дійсно там було 87 аркушів листування, де згадувалися Гладковські", – заявив Холодницький .
Назар Холодницький
Новий час
Разом із тим, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що журналістів Bihus.info викликали для дачі пояснень у рамках відкритого кримінального провадження про можливе отримання неправомірної вигоди співробітниками Національного антикорупційного бюро, уточнює "Інтерфакс-Україна".
У ГБР наголосили на необхідності отримати доступ до матеріалів перевірок: "Ми всі зацікавлені в тому, щоб якомога швидше провести об'єктивне повне розслідування і отримати відповіді на всі питання".
ДБР
24 Канал
Зокрема, в центрі розслідування виявилася інформація журналістів про те, що фігурант справи Віталій Жуков вимагав від іншого фігуранта – Андрія Рогози, – вирішення питання на рівні заступника директора НАБУ Гізо Углави про "помилкове внесення" в список фіктивних фірм "Оптимумспецдеталь". Пізніше з'явився документ, який свідчить нібито про зміну списку.
Відзначимо, в НАБУ спростували всі звинувачення і запевнили, що не викреслювали зі вказаного списку "Оптимумспецдеталь".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Журналісти також повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".