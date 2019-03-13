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Корупція в оборонці України: у справі розгорівся новий скандал через НАБУ

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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що у справі підставної фірми "Оптимумспецдеталь", замішаної в корупційному скандалі в оборонці, зникла частина матеріалів.

Із такою заявою він виступив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради про розслідування розкрадання у ЗСУ, передає "Українська правда".

Йдеться про першу справу, в якій була згадана "Оптимумспецдеталь". Відзначається, що розслідування вело НАБУ і, заморозивши його в 2016 році, детективи заявили про відсутність перспектив провадження.

"2 березня 2016 детективи НАБУ внесли до реєстру відомості про злочин. Суть можливого злочину полягала у фіктивному постачанні на Харківський бронетанковий завод низкою підприємств, серед них і "Оптимумспецдеталь", запчастин і комплектуючих. Всього на суму 5,6 млн гривень", – пояснив глава САП.

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НАБУ

НАБУ

ukraina.ru

"Я досі не отримав відповідь від директора НАБУ, де ці матеріали. Але я отримав відповідь від головного військового прокурора Матіоса, який підтвердив, що ці матеріали направлялися. І дійсно там було 87 аркушів листування, де згадувалися Гладковські", – заявив Холодницький .

Назар Холодницький

Назар Холодницький

Новий час

Разом із тим, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що журналістів Bihus.info викликали для дачі пояснень у рамках відкритого кримінального провадження про можливе отримання неправомірної вигоди співробітниками Національного антикорупційного бюро, уточнює "Інтерфакс-Україна".

У ГБР наголосили на необхідності отримати доступ до матеріалів перевірок: "Ми всі зацікавлені в тому, щоб якомога швидше провести об'єктивне повне розслідування і отримати відповіді на всі питання".

ДБР

ДБР

24 Канал

Зокрема, в центрі розслідування виявилася інформація журналістів про те, що фігурант справи Віталій Жуков вимагав від іншого фігуранта – Андрія Рогози, – вирішення питання на рівні заступника директора НАБУ Гізо Углави про "помилкове внесення" в список фіктивних фірм "Оптимумспецдеталь". Пізніше з'явився документ, який свідчить нібито про зміну списку.

Відзначимо, в НАБУ спростували всі звинувачення і запевнили, що не викреслювали зі вказаного списку "Оптимумспецдеталь".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУУкроборонпром
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