Корупціонер Гречківський замахнувся на новий строк у Вищій раді правосуддя

Член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський, який був затриманий у 2016 році при отриманні хабара в півмільйона доларів, замахнувся на новий строк в органі, незважаючи на заборону Конституції.

Його кандидатура буде розглянута З'їздом адвокатів України 15-16 лютого 2019 року, повідомляє прес-служба ВСП. Крім чиновника, названі були імена ще 4 претендентів.

Примітно, що згідно зі ст. 131 Конституції, одна і та ж особа не може займати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.

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Павло Гречківський ukranews.com

Однак Гречківський, як уточнює "Слідство.info", без проблем знайшов відмазку. За словами члена Громадської ради доброчесності Михайла Жернакова, він користується тим, що раніше ВРП називалася інакше – Вища рада юстиції (її реорганізували після судової реформи в 2017 році). Тому він подається в нібито новий орган.

Михайло Жернаков humanrights.org.ua

"Це абсолютно хибна логіка. Це узурпація влади і порушення закону. Якщо адвокати включать його в бюлетені, і, більше того, оберуть, це буде означати, що Вища рада правосуддя в такому складі не є легітимною", – наголосив Жернаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гречківський не раз опинявся в центрі корупційних скандалів.

У 2016 році він був затриманий на вимаганні 500 тис. доларів. Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована.

Співробітники ГПУ провели обшук у чиновника і його пособника.

Пізніше Гречківський вніс заставу в сумі 4 млн і вийшов на свободу.

У жовтні 2018 року суд повністю виправдав чиновника.

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