Корупційний скандал з нардепом Юрченком: НАБУ опублікувало прослушку

У НАБУ опублікували нові плівки розмов з народним депутатом Олександром Юрченком та його посередником в питанні отримання хабара за законопроект про відходи.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. Один з детективів бюро вийшов на посередника нардепа.

Він представився співробітником промислової компанії, який зацікавлений в створенні правових підстав для переробки твердих побутових відходів.

Посередник познайомив детектива з Юрченком, який розповів, що він і є ініціатором законопроекту про відходи і всі питання щодо поправок "замикаються" на ньому.

У розмові з Юрченком детектив НАБУ розповів, що йому нібито цікаве питання тарифікації певних біомас за "зеленим тарифом". На це нардеп відповів, що він один з тих людей, завдяки кому сталося перше читання законопроекту та історія питання сміття в Україні взагалі почала рухатися.

Пресслужба бюро повідомила, що в рамках розслідування корупційної схеми одержання неправомірної вигоди завдяки використанню повноважень народного депутата України НАБУ і САП направили Генеральному прокурору проєкт повідомлення про підозру чинному народному обранцю.

Однак станом на 15 вересня листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності всіх учасників злочину.

"Влітку 2020 року Національне бюро отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів України. Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності Національне бюро розробило спеціальну операцію з включення до її складу детектива НАБУ "під прикриттям", - сказано в повідомленні бюро.

У ході операції детектив "під прикриттям" у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для переробки твердих побутових відходів. З цією метою учасник злочину знайомить детектива з народним депутатом України, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі $13 тисяч за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому $200 тисяч для підкупу народних депутатів-членів комітету Верховної Ради.

"У середині серпня детектив "під прикриттям" передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати ще одну частину коштів. За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання", – повідомили в НАБУ.

В рамках розслідування НАБУ зібрало докази для повідомлення про підозру народному депутату. Підписати її може лише генеральний прокурор. Тому, детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП 10 вересня прибули в офіс генпрокурора Ірини Венедиктової.

Вони представили проект повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження, що підтверджують обгрунтованість підозри.

Півдня прокурори вивчали надані матеріали, і після цього, за результатами проведення низки нарад, в тому числі і за участю керівництва НАБУ, керівник департаменту Офісу Генерального прокурора повідомив, що він не бачить достатніх підстав для доповіді Генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей про можливе скоєння кримінального злочину народним депутатом України до ЄРДР.

Як повідомили в НАБУ ввечері того ж дня відбулася нарада за участю генерального прокурора, першого заступника директора бюро і керівника департаменту Офісу генпрокурора. За результатами наради рішення про внесення відомостей до реєстру прийнято не було.

"11 вересня 2020 року НАБУ повторно направило до Офісу генпрокурора лист про необхідність внесення відомостей до ЄРДР щодо дій нардепа, однак за станом на 15 вересня 2020 року відповіді надано не було", – відзначили в НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка. Як повідомив виключений з фракції СН нардеп Гео Лерос, помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $ 200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

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