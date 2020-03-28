Коронавірус в Україні: в МВС сказали, що загрожує порушникам самоізоляції

Порушення режиму самоізоляції під час карантину загрожує українцям штрафами до 36 тис. грн і навіть кримінальною відповідальністю.

Про це в ефірі ObozTV розповів речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, коментуючи спалах коронавірусу в Україні.

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Шевченко зазначив, що за останні два тижні до України в'їхало, за різними оцінками, 50-100 тис. громадян. За його словами, ці люди при поверненні під розпис зобов'язуються дотримуватися режиму самоізоляції на 14 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Під час прикордонного оформлення у цих осіб беруться відомості про їх особистості, їх місце перебування в самоізоляції, вони залишають персональні дані, де вони будуть найближчим часом, щодо їх контактів, телефонів, найближчих зв'язків – родинних та інших. Цей масив відомостей вони подають в письмовому вигляді, де розписуються, що вони ознайомлені з режимом дотримання самоізоляції протягом 14 днів", – розповів речник МВС.

За його словами, Національна поліція розподіляє ці відомості по регіонах, і правоохоронці на місцях зобов'язані контролювати дотримання режиму самоізоляції.

Коментуючи способи контролю, Шевченко закликав "всіх свідомих громадян, близьких, рідних" повідомляти органам поліції за телефоном 102, якщо людина порушила режим самоізоляції чи збирається це зробити.

"Поліція приїжджає, проводить профілактичну бесіду, якщо людина не порушила. Якщо порушила і перебуває за межами самоізоляції – наприклад, у дворі або біля магазину, поліцейський має право, встановивши особу, переконавшись, що це саме та особа, яка була повідомлена про необхідність дотримання режиму самоізоляції, скласти адміністративний протокол – 17-36 тис. грн штрафу", – заявив речник МВС.

"Другий спосіб – самостійний вибірковий, тому що не можна зробити тотальний обхід і дзвінки до з боку поліцейських... Районний керівник поліції має сили і засоби, щоб обходити і обдзвонювати таких громадян", – пояснив він.

Шевченко також зазначив, що за фактом злісних порушень режиму самоізоляції відкрито 28 кримінальних проваджень.

aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла, як правильно самоізолюватись в умовах карантину через коронавірус.

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