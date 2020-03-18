Коронавірус в Україні: хто і як заробляє на продажу тестів

В Україні, де вже почалася епідемія коронавірусу, зараз гостро стоїть питання із забезпеченням лікарень експрес-тестами. Однак чиновники і близькі до влади бізнесмени намагаються заробити на таких цінних аналізах. Вони закуповують їх через посередників. І, як з'ясувалося, більшість із них так чи інакше пов'язані з колишніми або діючими службовцями.

Причому тести одного і того ж виробника продають нам втричі дорожче, ніж у багатій Великобританії.

Як і хто продає українському бюджету тести – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чоловік – у фонді Кабміну

На сайті держзакупівель Прозорро одним із популярних товарів став експрес-тест на коронавірус, який Україна не виробляє. Тому всі пропозиції – від посередників.

Так, наприклад, КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Житомирської міськради оголосив конкурс на купівлю 500 швидких тестів на коронавірус. Сума тендеру – 162 тис. грн. Переможцем стала медична компанія "Емпірика". Сфера діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. А директор і засновник – Анна Лактіонова з Києва.

Анна є дружиною Андрія Лактіонова, виконавчого директора Українського фонду соціальних інвестицій – державної неприбуткової організації, яка була створена Кабміном. Вона наглядає за цільовим використанням грантових грошей від урядів Великобританії, Німеччини, Японії. До 2017 року Лактіонов обіймав посаду заступника начальника управління у Держфіскальній службі.

Області закуповують тести на коронавірус medcv.gov.ua

Конкуренти – свої люди

У Краматорську Донецької області конкурс на поставку експрес-тестів виграв єдиний учасник – підприємець Юрій Гладков із Харкова. Тендер був усього на одну упаковку тестів і обійшовся комунальному підприємству в 7,5 тис. грн.

Юрій Геннадійович – успішний бізнесмен. Він часто виграє в конкурсах на постачання медобладнання, фармацевтичної і хімічної продукції. Його клієнти – державні та діагностичні центри Черкас, Львова, Харкова та Києва. Тільки за останні кілька років чоловік підписав договір на 7 млн. грн.

І все б нічого, тільки номер телефону та адреса електронної пошти, яку як учасник тендерів вказував Гладков, збіглися з даними його ж конкурентів по тендеру – приватної підприємниці Олени Воробйової зі Львова і великої фармацевтичної фірми "Фармаско" – вона розташована у Києві.

Вказали однакові телефони

Обидва підприємці пов'язані з фірмою "Фармаско"

До речі, ще кілька років тому Олена Воробйова фігурувала в ЗМІ як медичний працівник усе тієї ж фірми "Фармаско". А Гладков у соцмережах прямо вказав, що працює там регіональним менеджером. Фактично і Воробйова, і Гладков, і "Фармаско" безпосередньо між собою пов'язані.

Підприємець зазначив, що працює у фірмі, з якою конкурує в тендерах Facebook / Юрій Гладков

До речі, в 2017-му ця фірма фігурувала у кримінальній справі щодо Вишгородської міськради. Держфінінспекція не дорахувалася 14 млн. грн бюджетних коштів, які чиновники витратили на будівництва офісу та лабораторії діагностичних тестів. Кримінальне провадження, яке вела поліція, було відкрито за статтею "зловживання владою".

А до цього деякі українські фірми підозрювалися в тому, що вони заволоділи коштами міжнародного благодійного фонду – через фіктивні фірми купували тест на ВІЛ. У цьому розслідуванні теж згадувалася фірма "Фармаско".

Власниками компанії "Фармаско" є Вадим та Світлана Скопиченко. У Раді 6 скликання Світлана Скопиченко значилася помічницею нардепа від "Батьківщини" В'ячеслава Передерія і лауреаткою почесного звання "Жінка третього тисячоліття".

"Жінка третього тисячоліття"

На цьому історія з "Фармаско" не закінчується. У Миргороді Полтавської області тендер на 5 тест-систем вартістю 37 тис. грн виграла створена півроку тому фірма "Систем-профі". Замовник - "Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги". А власником і директором "Систем-профі" значиться Ірина Мойсеєнко. Жінка теж успішна бізнесвумен. За такий короткий термін існування фірми вона вже взяла участь у тендерах на 4 млн. грн.

Між іншим, жінка з таким же ім'ям іще десять років тому згадувалася в ЗМІ, як головна бухгалтерка в фірмі все тієї ж Світлани Скопиченко ("Фармаско"). У 2009-му Мойсеєнко теж була однією з переможниць конкурсу "Жінка третього тисячоліття". А головними переможницями в номінації "знакові особистості" тоді стали секретарка РНБО Раїса Богатирьова і губернаторка Санкт-Петербурга Валентина Матвієнко.

У 2009-му була "Жінкою III тисячоліття" glavred.info

Дружина професора військової академії

Одразу шість конкурсів на поставку експрес-тестів від небезпечного вірусу виграла фірма "Окіра" з Броварів Київської області. Її послугами скористалися державні медустанови Голосіївського, Оболонського, Дніпровського районів Києва, лікарня в селі Корделівка Вінницької області, і Центр первинної медичної допомоги в Житомирі. Співвласником фірми є Оксана Кожокару, її чоловік – начальник кафедри Української військово-медичної академії Міноборони.

У два рази дорожче, ніж у Великобританії

До речі, фірма "Окіра" продає тести китайського виробника Hangzhou AllTest Biotech. На своїй сторінці в соцмережах українська компанія вказала, що вартість одного тесту - 320 грн., а доступні вони будуть уже з 19 березня.

Тест пропонують за 320 гривень Facebook / Окіра

Китайський виробник рекламує свій товар на багатьох майданчиках. Але ціна, уточнюють, договірна – її надішлють тільки поштою. OBOZREVATEL теж написав запит про вартість, але на момент публікації відповіді не отримав.

Тести виробляє китайська компанія. Ціни вони не публікують

В Україні той самий тест і того ж виробника, але вже за 240 грн., пропонує підприємство "Укрмедпром" Міністерства охорони здоров'я.

240 гривень коштує тест того ж виробника ukrmedprom.com.ua

А в Великобританії його продають іще дешевше. На сайті британської компанії з постачання медичних препаратів valuemed.co.uk, зазначено, що упаковка (25 тестів) того ж виробника коштує в роздріб 101 фунт стерлінгів. За нинішнім курсом це 3,3 тис. грн. Тобто, один тест обійдеться в 132 гривні.

А в Британії він коштує вдвічі дешевше valuemed.co.uk

З'явилися підроблені тести

Інтерес до тестів на коронавірус зріс не лише у бізнесменів. На них заробляють і приватні клініки. Правда, потім виявляється, що результати їх аналізів не відповідають дійсності.

Наприклад, у Києві одна з приватних клінік проводила тести на коронавірус, брала за них 1,5 тис. грн. і навіть виявляла "позитивні" результати, але всі вони потім були анульовані. Про це розповів на брифінгу заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник.

Підроблені тести виявили у США cbp.gov

Але таке відбувається не тільки у нас. Буквально на днях у Лос-Анджелесі теж виявили фальшиві тести на COVID-19. Підроблені набори були в посилці, яку виявили в аеропорту співробітники митного та прикордонного захисту США. Відправник із Великобританії вказав, що послав "флакони з очищеною водою". Але всередині були написи "Corona Virus 2019 (COVID-19)" і "Virus1 Test Kit". Вилучений товар відправили на експертизу.

На інтернет майданчиках продають по $1-2

Між іншим, на міжнародних інтернет-майданчиках "тести", за допомогою яких можна мало не вдома перевіритися на коронавірус, коштують $1-2. Продавці обіцяють швидкий і точний результат.

Як раніше писав OBOZREVATEL, мільярдер із Китаю подарував Україні тести на коронавірус для мільйона осіб – вони прибудуть 21 березня.

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