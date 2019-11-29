"Королю контрабанди" Альперіну терміново викликали в суд "швидку". Фото

У п'ятницю, 28 листопада, Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" під час судового засідання викликали швидку допомогу.
Як повідомляє у Twitter "Центр протидії корупції", через виклик лікарів суд перенесли на 14:00.
"За українською традицією, під час обрання запобіжного заходу фігуранту корупційного злочину, у нього з'являються хвороби. Адвокат викликав швидку", – йдеться в дописі.
Сторона захисту пояснила, що Альперіну стало погано під час спілкування з поліцейськими.
"Хотів би повідомити, що в період перебування мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але в цей час хоча б поміряти тиск людині. Таке захворювання, воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація", – запевнив адвокат.
Альперіну в суд викликали швидку допомогу
Twitter ЦПК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні намагаються розкрити саму схему контрабанди. 26 листопада був заарештований один з можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальська. Разом із ним затримано ще 9 осіб – 6 з них теж митники.
Вадим Альперін вважається "головним гравцем" у схемах. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців, тому він встиг сховатися.
Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Вадима Альперіна.
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Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну, якого називають "королем контрабанди" з Одеси.
Затриманий НАБУ "король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін активно співпрацював з правоохоронцями. Вони надсилали йому секретну інформацію про кримінальні виробництва.
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