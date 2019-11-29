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30 листопада • оновлено в 11:23
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/ Розслідування

"Королю контрабанди" Альперіну терміново викликали в суд "швидку". Фото

2.8т
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У п'ятницю, 28 листопада, Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" під час судового засідання викликали швидку допомогу.

Як повідомляє у Twitter "Центр протидії корупції", через виклик лікарів суд перенесли на 14:00.

"За українською традицією, під час обрання запобіжного заходу фігуранту корупційного злочину, у нього з'являються хвороби. Адвокат викликав швидку", – йдеться в дописі.

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Сторона захисту пояснила, що Альперіну стало погано під час спілкування з поліцейськими.

"Хотів би повідомити, що в період перебування мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але в цей час хоча б поміряти тиск людині. Таке захворювання, воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація", – запевнив адвокат.

Альперіну в суд викликали швидку допомогу

Альперіну в суд викликали швидку допомогу

Twitter ЦПК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна
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Готик Анна
Готик Анна
Если бы власть поломала это дело, было бы сто процентов СУПЕР!
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот су-чара симулянт! обмазать этой тв-аре лицо де-рьмом и он сразу придет в чувство!
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