"Королю контрабанди" Альперіну терміново викликали в суд "швидку". Фото

У п'ятницю, 28 листопада, Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" під час судового засідання викликали швидку допомогу.

Як повідомляє у Twitter "Центр протидії корупції", через виклик лікарів суд перенесли на 14:00.

"За українською традицією, під час обрання запобіжного заходу фігуранту корупційного злочину, у нього з'являються хвороби. Адвокат викликав швидку", – йдеться в дописі.

Сторона захисту пояснила, що Альперіну стало погано під час спілкування з поліцейськими.

"Хотів би повідомити, що в період перебування мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але в цей час хоча б поміряти тиск людині. Таке захворювання, воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація", – запевнив адвокат.

Альперіну в суд викликали швидку допомогу Twitter ЦПК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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