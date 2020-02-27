Начальник відділу прокуратури Київської області Сергій Красножон повідомляв одеському "королю контрабанди" Вадиму Альперіну про заплановані слідчі дії проти нього.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у розпорядженні журналістів опинилася "чорна бухгалтерія" і переписки Альперіна, з яких випливає, що бізнесмен міг платити хабарі за переслідування конкурентів і правоохоронців, які вели розслідування проти підконтрольних йому компаній.

"Королю контрабанди" Альперіну прокурор зливав таємниці слідства РБК-Україна

Виявилося, що в листопаді 2017 Альперін переписувався з посадовою особою прокуратури Київської області Сергієм Красножоном.

Він отримував повідомлення у месенджері Telegram від абонента, підписаного в його телефоні як "Прокур.Сергей.область". Чоловік писав, що група правоохоронців, яка вела розслідування щодо Альперіна, виїхала до Одеси. Прокурор пропонував бізнесменові за грошову винагороду дізнатися деталі цієї справи і плани правоохоронців.

Особу Сергія Красножона журналісти встановили за допомогою спеціальних програм, дізналися його номер.

Сам прокурор відхрестився від переписки і заявив, що не знайомий з Альперіним і ніколи не передавав йому інформацію за хабарі. На уточнююче запитання, хто з його номера надсилав повідомлення, чиновник прокуратури відповів: "Ми ж у кабінеті не по одному сидимо. Я і комп'ютер залишаю в кабінеті, і все залишаю".

Прокурор Красножон пропонував Альперіну дані за гроші Скріншот із відео

За даними журналістів, Альперін також підтримував зв'язок із главою Одеського окружного адміністративного суду Олегом Глуханчуком. Він міг допомагати контрабандисту вирішувати проблеми в судах, що стосуються підконтрольних йому компаній.

Нагадаємо, слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, яка здійснила злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Альперіну "зливали" інформацію слідства, вперше розповів у листопаді 2019 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Імен він не називав.

Тоді ж стало відомо, що в 2018 році Альперіну надійшло повідомлення від абонента "Саша Казна" – з фотографіями матеріалів кримінального провадження. За словами прокурора САП, це було фото з відповіддю Державної казначейської служби на запит НАБУ щодо арештованих рахунків, ймовірно, пов'язаних із Альперіним.

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