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''Коридор у Крим'': командувач ООС розкрив плани Путіна в Україні

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Російсько-окупаційні війська на Донбасі зосереджують свої зусилля на Маріупольському напрямку і в районі Азовського моря.

Про це в інтерв'ю Wiener Zeitung повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє прес-служба ООС.

"Російські окупаційні сили не атакують, але це не означає, що вони припинили свої спроби провокувати подальший конфлікт", — сказав він.

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Сергій Наєв

Сергій Наєв

wienerzeitung.at

Особливий інтерес для Росії, зазначив генерал-лейтенант, це Азовське море, оскільки Москва бачить можливість для подальшого просування територією України.

"Найперше Москва хоче створити сухопутний коридор до окупованого Росією Кримського півострова", — підкреслив Наєв.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Наєв розповів, який ''сюрприз'' приготували ЗСУ для Росії в Азовському морі у зв'язку із загостренням ситуації.

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Теми
Війна на Донбасіанексія КримуРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
Теги
КримНовини ДонбасуООСвійна
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Буагага, ваш генерал видимо не в курсе что сухопутный коридор в Крым уже существует, в виде построенного Крымского моста 😀
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Наев гнида еще та. Один из первых на березе колыхаться будет. Иуда окончил МВОКУ а сейчас очко пиндосам лижет.
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