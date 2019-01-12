''Коридор у Крим'': командувач ООС розкрив плани Путіна в Україні

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зосереджують свої зусилля на Маріупольському напрямку і в районі Азовського моря.

Про це в інтерв'ю Wiener Zeitung повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє прес-служба ООС.

"Російські окупаційні сили не атакують, але це не означає, що вони припинили свої спроби провокувати подальший конфлікт", — сказав він.

Сергій Наєв wienerzeitung.at

Особливий інтерес для Росії, зазначив генерал-лейтенант, це Азовське море, оскільки Москва бачить можливість для подальшого просування територією України.

"Найперше Москва хоче створити сухопутний коридор до окупованого Росією Кримського півострова", — підкреслив Наєв.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Наєв розповів, який ''сюрприз'' приготували ЗСУ для Росії в Азовському морі у зв'язку із загостренням ситуації.

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