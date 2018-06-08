"Кораблі та авіація": Росія відповіла на провокацію на кордоні

Офіційний представник Міністерства оборони Російської Федерації Ігор Конашенков відхрестився від перехоплення українськими Ан-26 малого ракетного корабля РФ у безпосередній близькості від кордону, назвавши інформацію "анекдотом".
"Невичерпний гумор одеситів живий, незважаючи ні на що", - сказав він, передає РІА "Новости".
Представник оборонного відомства РФ також припустив, що ця інформація нібито є "спланованим витоком" командування Збройних сил України.
"Не можна виключати, що даний анекдот насправді - спланований "ексклюзивний витік" південного оперативного командування ЗСУ", - сказав Конашенков.
Він також додав, що, ймовірно, у міру засвоєння українськими військовими стандартів НАТО варто очікувати перехоплення російських винищувачів.
Як повідомляв OBOZREVATEL , 2 червня українці виявили російський малий ракетний корабель в районі острова Зміїний.
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".