"Кораблі та авіація": Росія відповіла на провокацію на кордоні

Офіційний представник Міністерства оборони Російської Федерації Ігор Конашенков відхрестився від перехоплення українськими Ан-26 малого ракетного корабля РФ у безпосередній близькості від кордону, назвавши інформацію "анекдотом".

"Невичерпний гумор одеситів живий, незважаючи ні на що", - сказав він, передає РІА "Новости".

Представник оборонного відомства РФ також припустив, що ця інформація нібито є "спланованим витоком" командування Збройних сил України.

"Не можна виключати, що даний анекдот насправді - спланований "ексклюзивний витік" південного оперативного командування ЗСУ", - сказав Конашенков.

Він також додав, що, ймовірно, у міру засвоєння українськими військовими стандартів НАТО варто очікувати перехоплення російських винищувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 2 червня українці виявили російський малий ракетний корабель в районі острова Зміїний.