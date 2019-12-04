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4 грудня • оновлено в 21:48
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Потрапили в моторошний шторм: біля берегів Греції зазнало аварії судно з українцями

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Судно New Leo, на борту якого були 14 українців, потрапило в шторм в Егейському морі біля Греції.

Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елефсін і прямував до Туреччини, але потрапив у шторм між островами Лесбос і Скірос, що призвело до зміщення вантажу, передає Maritime buletin.

Судно втратило керування й отримало крен. Члени екіпажу запросили евакуацію у берегової охорони Греції. У район НП направили два кораблі і два вертольоти.

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Потрапили в моторошний шторм: біля берегів Греції зазнало аварії судно з українцями

maritimebulletin.net

Увечері з'явилася інформація, що 14 членів екіпажу врятували: їх вертольотом доставили в "безпечне місце". Судно, хоч і в "паралізованому" вигляді, але все ще перебуває на плаву.

Потрапили в моторошний шторм: біля берегів Греції зазнало аварії судно з українцями

maritimebulletin.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Камеруну пірати захопили три торгові судна, серед членів екіпажу яких були українці і росіяни.

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Греція
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
У острова Лесбос - так символично для ДУркаины))))))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Великий Кормчий, остров Гомос был бы для кастрюлеголовых тоже неплох
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